San Lorenzo se hizo fuerte en su casa

Derrotó 2-0 a Godoy Cruz con goles de Gastón Hernández y Alexis Cuello, el segundo desde el punto del penal.

San Lorenzo le ganó este sábado de local a Godoy Cruz de Mendoza por 2-0 en el marco de la 10ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain, tuvo el arbitraje de Nicolás Lamolina, y el “Ciclón” se quedó con los tres puntos por los goles de Gastón Hernández y Alexis Cuello, este último desde el punto del penal.

De arranque, el local intentó imponer una presencia masiva en campo visitante como para hacerse cargo del protagonismo.

De todas maneras el primero en ponerse en posición de gol fue el equipo mendocino con Daniel Barrea rematando desde una muy buena posición dentro del área, pero obstruido por Jhohan Romaña, apenas afuera.

Sin encontrar esa conexión que le permita armar un ataque fluido y peligroso, el equipo de Damián Ayude pasó a apostar por las transiciones largas, los rebotes y las pelotas paradas

Así se encontró un remate recto de Facundo Gulli que se estrelló en la parte baja del palo izquierdo de Franco Petroli.

Y sobre el cierre del primer tiempo, un tiro de esquina que tuvo un primer cabezazo que tomó forma de asistencia de Romaña y un toque a la red de Gastón Hernández en su partido número 100 con la camiseta azulgrana.

Ya en el arranque del segundo tiempo, y con el visitante volcado en posición de ataque, el “Ciclón” armó una contra con espacio, con una conducción veloz y precisa de Gulli que terminó en penal por una infracción contra Ezequiel Cerutti.

La ejecución de Alexis Cuello, firme y al rincón opuesto que eligió el arquero, llevó esa tranquilidad en el resultado que este joven San Lorenzo no había tenido en toda la campaña.

Con este resultado, San Lorenzo se ubica en el cuarto lugar de la Zona “B” con 16 puntos, mientras que Godoy Cruz quedó 13º con 8 unidades.

En la próxima fecha, el “Ciclón” visitará a Lanús, mientras que el “Tomba”, recibirá a Independiente de Avellaneda.