Emanuel Rivero volvió al ring con victoria ante Nahuelquir

Gran nivel boxístico se disfrutó el último viernes en el Gimnasio municipal Nº1, con muy buena concurrencia de público para las once peleas amateur finalmente en cartelera dispuesta por Piñas del Sur Producciones, a través del promotor Vicente “Vasco” Arisnabarreta, en un evento que contó con el auspicio del Ente Comodoro Deportes.

La velada comenzó con peleas en categorías cadetes y juveniles, alternando con algunas de mayores en superligero y ligero. En cadetes se impusieron los locales Ciro Barrientos (Escuela Alvarado) y Emanuel Chávez (UOCRA), ambos por fallo unánime, en tanto en juveniles hicieron lo propio Tomás Salati (Km. 8) y Juan Oñatibia (UOCRA), ambos también en fallo unánime, además de la destacada presentación de Jade Correa (Escuela Alvarado) que superó a Evelyn Gutiérrez (Km. 8) en un fallo RSC2 (referí suspende combate en el segundo round); por su parte, el madrynense Lautaro Peralta fue el único juvenil foráneo ganador en la velada.

En mayores super ligero Josué Gallardo (Escuela Alvarado) se impuso de forma no unánime, mientras que en categoría ligero el duelo femenino Balboa-Aravena fue empate no unánime, y también hubo triunfo de Ariel Basse en decisión unánime.

El semifondo fue en categoría supermediano, y fue victoria de Tomás Bruno (Esc. Mun. Nº1) en fallo unánime ante Franco Peralta (Km. 8) y luego llegaría el fondo con la vuelta de Emanuel Rivero y su triunfo en fallo unánime ante el esquelense Román Nahuelquir, en divisional superwelter.

Yocelyn Balboa, peleadora profesional de kickboxing, fue de las más ovacionadas en la noche, y tras el empate ante Aravena, quedó con ganas de revancha: “Me sentí muy bien, re contenta. Habré sentido dos manos, pero no me llegó a conectar casi. Trabajé lo que venía haciendo en las clases, así que re contenta. Super feliz. Vino un montón de gente a verme, así que eso me deja contenta. Estuvo muy lindo, parecía que estaba en una pelea de kick. Más allá del resultado, vengo haciendo las cosas bien, eso es lo que pasa. Y no se la voy a dejar fácil a nadie, voy a seguir entrenando”, comentó ‘Yoko’.

Por su parte, Rivero, tras la victoria ante un duro Nahuelquir, expresó: “Le entraban buenas manos, y hablábamos un poco arriba del ring. Me dice ‘sos bueno, sos duro’. ‘Vos no te quedas atrás’ le respondí. Buena onda, desde el pesaje, muy amable, muy buen pibe”.

“Hace siete años que no peleaba. Volví, me costó un montón volver. Estuve enfermo esta semana, pero creo que aguanté bien los tres rounds. La inactividad me pesó, en la distancia me sentí fuera de lugar, como extraño. Con el ritmo agarraré mi lugar de nuevo, y esperando ser profesional a fin de año”, agregó Rivero.

“No vuelvo a dejar, ya tengo 29 años, dejé siete años, trabajaba, hacia cosas que no tenía que hacer. Descuidé el físico, hoy volví y todavía me siento bien, como si tuviese 20 años de vuelta”, cerró tras su retorno al cuadrilátero.

..................

PANORAMA

- Ciro Barrientos (Escuela Alvarado): GFU - Ariel Martínez (Gaiman): P – Cat.: Cadetes

- Emanuel Chávez (UOCRA): GFU - Tiago Suarzo (Puerto Madryn): P – Cat.: Cadetes

- Tomás Salati (Km. 8): GFU - Marcos Mañao (Moure): P – Cat.: Juveniles

- Josué Gallardo (Escuela Alvarado): GFNU - Luis Alderete (P. Madryn): P – Cat.: S. Ligero

- Ariel Basse (Escuela Abásolo): GFU - Ezequiel Cejas (SUPA): P – Cat.: Ligero

- Yocelyn Balboa (Escuela Alvarado): FNUE - Carolina Aravena (Moure): FNUE – Cat.: Ligero

- Ciro García (Escuela Alvarado): P - Lautaro Peralta (P. Madryn): GFU – Cat.: Juveniles

- Jade Correa (Escuela Alvarado): GRSC2 - Evelyn Gutiérrez (Km. 8): P – Cat.: Juveniles

- Juan Oñatibia (UOCRA): GFU – Nahuel Vilte (San Julián): P – Cat.: Juveniles

- Tomás Bruno (Escuela Municipal Nº1): GFU - Franco Peralta (Km. 8): P – Cat.: S. Mediano

- Emanuel Rivero (UOCRA): GFU - Román Nahuelquir (Esquel): P – Cat.: S. Welter.