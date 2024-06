Empresario petrolero condenado a prisión condicional y una multa millonaria

Un empresario petrolero fue condenado a tres años de prisión condicional y a pagar una multa de 50 mil dólares tras reconocer su responsabilidad por la contaminación que causó en un predio que le había cedido el Estado. Su compañía se dedica al tratamiento y disposición de residuos petroleros y pese a que el daño ambiental ocurrió hace 17 años, los desechos de la industria siguen en el mismo terreno sin tratar.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el "empresario reconoció su responsabilidad y fue condenado por la contaminación que provocó en un predio que el Estado provincial le asignó a una empresa de su propiedad, dedicada al tratamiento y disposición final de residuos petroleros. El perjuicio ambiental ocurrió entre 2007 y 2009, cuando la planta recibió aproximadamente 2.300 metros cúbicos de residuos con el compromiso de proceder a su tratamiento, pero no lo hizo".

Durante una audiencia realizada este viernes, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Ambientales, Julieta González, presentaron el acuerdo que luego homologó el juez de garantías Lucas Yancarelli.

"Así, el empresario Héctor Mario Ceruti fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de contaminación peligrosa para la salud pública (artículo 55 de la Ley 24.051 y 200 del Código Penal). También deberá pagar U$D 50 mil, que se destinarán a las tareas de remediación que se deberán realizar luego de que se retiren los líquidos industriales, ya que aún permanecen en el lugar", publicaron desde el MPF a través de un comunicado.

"En la misma audiencia, en la que también participó la fiscalía de Estado en su carácter de querellante, también se dictó el sobreseimiento de otra persona que estaba imputada, pero que el avance de la investigación derivó en su desvinculación de la causa", aclararon.

EL CASO

Según la investigación que realizó la fiscalía, entre 2007 y 2009, en el predio funcionó la planta de tratamiento de residuos petroleros de la firma High Pressure Vaccun Petroleum S.A (HP&V). Constaba de cuatro piletas construidas en el suelo con una geomembrana, con una capacidad total de 2.452 metros cúbicos y destinadas al tratamiento fisicoquímico de residuos provenientes de recortes de perforación, fondos de tanque y otros residuos peligrosos.

En ese período, la empresa recibió aproximadamente 2.300 metros cúbicos de residuos con el compromiso de proceder a su tratamiento, pero no lo hizo. En la actualidad, los residuos permanecen depositados en el predio.

A partir del acuerdo de condena, el Estado provincial suscribirá otro convenio, en este caso con la empresa que tendrá a su cargo el vaciado de las piletas para dar el correcto destino a los residuos.

OTROS CASOS DE CONTAMINACION DE PETROLEROS

El tratamiento inadecuado de los residuos petroleros puede generar graves daños ambientales. Sin embargo, el de HP&V no es el primer caso de una compañía que incumple las normativas de tratamiento y disposición final de los residuos que genera la industria. La denuncia a la empresa COMARSA fue una de las más resonantes y en mayo, la decisión de la Justicia de embargar a dos de sus responsables por apenas 200 mil pesos generó indignación en la comunidad.

Este mes, en Centenario, salió a la luz un nuevo caso de contaminación con residuos del oil and gas. Un lavadero petrolero, ubicado en el medio de las chacras de Centenario, fue clausurado por derramar líquidos contaminantes del fracking al suelo y a los canales de riego, en el predio donde funcionaba la ex firma Jugos del Sur SA. La empresa fue multada con $10,3 millones por la jueza de Faltas, Carolina Vidal, por arrojar efluentes peligrosos, y en principio es la pena mínima por no ser reincidente. Pero se abrió una investigación por más irregularidades ambientales.

Por el crecimiento acelerado de la industria ligada a Vaca Muerta, se puso en agenda la posibilidad de hacer un tratamiento en origen de los residuos petroleros o incluso de buscar alternativas de utilización para sacar provecho del descarte de la actividad.

Fuente: lmneuquen.com