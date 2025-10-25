En Santa Cruz se renuevas 3 bancas de diputados

Al igual que en Chubut, hay 8 listas de candidatos que representan a alianzas y partidos. Están habilitados 288.732 personas para sufragar. Es el 0,75 % del padrón nacional.

Las bancas que se renuevan por finalización de mandato son las de Roxana Reyes (UCR), Gustavo González (PJ) y Facundo Prades (Por Santa Cruz). Este último reemplazó hace menos de dos meses a Sergio Acevedo, quien a su vez había suplantado en 2023 a Claudio Vidal cuando este fue electo gobernador.

En total se habilitarán 879 mesas electorales, la mayoría de ellas en Río Gallegos (aproximadamente 500), en tanto que en Caleta Olivia (la segunda ciudad de mayor población) serán 154 distribuidas en 19 escuelas.

Al igual que en todo el país, se utilizará una Boleta Única de Papel (BUP), donde figuran las ocho ofertas electorales con sus tres titulares y tres suplentes, pero solo aparecen las fotografías de los dos candidatos/as que las lideran. Solo se permite marcar con bolígrafo una cruz en un casillero en blanco asignado a cada lista que corresponden a las fuerzas políticas.

Estas on La Libertad Avanza (Jairo Guzmán–Perla dela Fuente); PRO-Propuesta Republicana (Leonardo Roquel–Andrea Galllegos); Fuerza Patria (Juan Carlos Molina–Moira Lanesán Sancho); Coalición Cìvica ARI (Pedro Muñoz–María Olmos); Proyecto Alternativo (Jorge Cruz-Johana Busto); Frente de la Izquierda y de los Trabajadores (Gabriela Ance–Luis Díaz); Por Santa Cruz (José Daniel Álvarez–Gisella Martínez); Movimiento al Socialismo (Jorge Mariano–María Gaspari).