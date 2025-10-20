Cae banda que robaba cables de cobre en yacimientos petroleros

La Policía de Santa Cruz detuvo a cuatro integrantes de una banda delictiva que robaba cables de cobre en yacimientos petroleros de la zona norte. Hubo 18 allanamientos en Caleta Olivia y Pico Truncado.

Los operativos simultáneos que incluyeron requisas personales y vehiculares, fueron ordenados por el juez instrucción penal de Truncado, Leonardo Pablo Cimini, Estuvieron a cargo de la División de Investigaciones y comenzaron a las 20:00 del sábado, extendiéndose hasta las primeras horas del domingo.

Se requirió una amplia planificación logística, despliegue de personal especializado y coordinación interinstitucional entre distintas divisiones operativas, con el objetivo desarticular una organización dedicada al robo y acopio de cables de cobre desnudo y revestido, utilizados en instalaciones de yacimientos petrolíferos cercanos a Pico Truncado y Koluel Kaike.

El informe suministrado por la División de Comunicaciones de la fuerza de seguridad provincial señala que las investigaciones realizadas por personal de la DDI permitió reunir abundante evidencia mediante vigilancias discretas, seguimientos controlados, relevamientos de información y análisis de comunicaciones telefónicas.

COBRE1

CABLES, HERRAMIENTAS, ARMAS Y VEHICULOS

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de una importante cantidad de elementos de interés para la causa, entre ellos:

-Herramientas de corte y trabajo (amoladoras, martillos, espátulas, sierras, corta fierros, motosierras, martillo neumático).

-Rollos de cable tipo sintenax y de cobre desnudo, similares a los sustraídos de instalaciones energéticas.

-Equipos electrónicos y de registro (DVR, notebooks, tablets, teléfonos celulares, consolas de videojuegos).

-Armas de fuego de distintos calibres, municiones, miras telescópicas y accesorios.

-Vehículos de distintos modelos y marcas, algunos con elementos compatibles con transporte de materiales sustraídos.

Una importante suma de dinero en efectivo, superior a tres millones y medio de pesos, cuya procedencia será materia de análisis judicial.

COBRE4

Durante los operativos, cuatro personas fueron detenidas en carácter de incomunicadas, mientras que otros sospechosos fueron identificados y puestos a disposición de la justicia, fijando domicilio para futuras citaciones.

Los detenidos fueron alojados en las Comisarías Primera y Segunda de Pico Truncado, Segunda de Caleta Olivia, y en la Unidad de Detención N° 1, aguardando ser indagados por el magistrado interviniente.

El despliegue fue supervisado en el terreno por el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, el Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, comisario general Daniel Carrillo, y el Jefe del Departamento Investigaciones, comisario mayor Pablol Méndez.

El material incautado permanecerá a disposición del Juzgado interviniente para su correspondiente análisis pericial y cotejo con las denuncias registradas en las localidades afectadas.