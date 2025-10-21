Arribó maquinaria para planta de asfalto y producción agrícola

Una estructura para planta de asfalto, una máquina para procesar alimento balanceado y dos plantas de pellets arribaron este martes a Santa Cruz por la Ruta 3, a bordo de camiones de gran porte.

El costoso equipamiento fue adquirido por organismos provinciales y el propio gobernador Claudio Vidal aguardo su llegada en el límite interprovincial donde se encuentra la comisaría Ramón Santos.

El mandatario manifestó su agradecimiento a los intendentes de Caleta Olivia (Pablo Carrizo), de Las Heras (Antonio Carambia) y Pico Truncado (Pablo Anabalón), quienes lo acompañaron en la recepción, al igual que con titulares de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, y de Santa Cruz Puede., Gustavo Sívori.

En diálogo con la prensa, hizo saber que se recibía una parte de la planta de asfalto que es una tolva y toda la parte de cañería, añadiendo que “el primer trabajo que va a tener a su cargo Vialidad Provincial, es empezar a reparar la Ruta Complementaria N° 20” que corresponde a la zona de la Cuenca Carbonífera.

“La idea es reparar también otras rutas en la medida que tengamos el recurso. No es fácil asfaltar o reasfaltar una ruta hablando en termino de números, pero cuando hay una decisión política, buenas intenciones y un equipo predispuesto a trabajar en beneficio de la comunidad, los resultados son positivos y todo se hace posible”, puntualizó.

Respecto a la planta de alimento balanceado, dijo que “ésta es una maquinaria que anunciamos hace meses y que fue construida en Rafaela, provincia de Santa Fe. Hoy lo importante es que la misma ya fue terminada y será trasladada a la ciudad de Río Gallegos donde será instalada”.

Tras ello recordó que “hace unos días llegó a la provincia una planta de pellets de alfalfa, la cual ya fue trasladada al galpón del Consejo Agrario Provincial en Los Antiguos, y en esta jornada recibimos dos plantas de pellets más, una está destinada a Gobernador Gregores y la otra es para la Cuenca Carbonífera”.

Por su parte, el intendente Pablo Carrizo puso en valor la inversión realizada por el gobierno provincial y su impacto en la generación de empleo.

“Producción y trabajo es lo que siempre nombra nuestro gobernador y hoy es un día importante para todos los santacruceños, poder adquirir este tipo de maquinaria, va a permitir el desarrollo local y trabajo genuino”, subrayó.

Finalmente, resaltó que la llegada de la planta de asfalto permitirá proyectar un plan integral de pavimentación en distintas localidades. “Seguramente algún tipo de convenio vamos a tener con el gobierno provincial, es algo que venimos hablando con el gobernador”, precisó.