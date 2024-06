Enojo de los hinchas: Foto en un boliche y en un partido amateur

Desde su última expulsión de manera insólita en la derrota ante Platense por la Liga Profesional, el defensor Marcos Rojo quedó en la mira de todos los hinchas de Boca que se vienen quejando hace algún tiempo por reiteradas acciones que quedan en evidencia por falta de conducta y que no caen para nada bien en el día a día del plantel.

Aprovechando el parate por la Fecha FIFA antes del arranque de la Copa América 2024, el defensor del Xeneize tuvo un fin de semana muy relajado donde hizo un par de cosas que generaron la sorpresa puertas adentro del club. En primer lugar, el sábado fue protagonista de una imagen vestido con la indumentaria de un equipo de fútbol amateur, que presuntamente habría jugado un partido de intercountry.

El partido que habría disputado Rojo se produjo el sábado por la tarde, luego del entrenamiento matutino en el mismo día de Boca en el predio de Ezeiza, lo que supone una carga extra para un futbolista que ha sufrido lesiones en el último tiempo. Además, el futbolista sumó una salida a un bar de La Plata que terminó de generar la bronca masiva en las redes sociales.

La semana pasada, Marcos Rojo había respondido las críticas indicando que "no estoy de joda. Da bronca que digan eso. La mayoría no me conoce. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que hice ni jugado en los clubes que jugué, ni tanto tiempo en este nivel".

Es cierto que la importancia que tiene el defensor dentro del equipo está a un nivel alto, pero en los últimos partidos estuvo lejos de demostrar su mejor nivel y algunas expulsiones, en momentos claves de Boca, hacen que los hinchas comiencen a criticar más de la cuenta y que pierdan la paciencia con él.