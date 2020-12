Es difícil que la pelota vuelva a rodar en enero

El fútbol local está parado desde marzo y ya era un hecho que no se retomaría la competencia este año, pero ahora el panorama se complica más y es muy difícil que la pelota vuelva a rodar en enero o febrero, como pretendía la Liga de Comodoro Rivadavia.

Los presidentes de las categorías A y B se reunieron este miércoles en la sede madre con la dirigencia de la Liga, que propuso disputar un certamen preparatorio y optativo donde intervengan equipos de ambas categorías, a lo que la mayoría no vio con buenos ojos.

Ariel Bordeira, vicepresidente primero de la Liga, dio detalles al respecto en diálogo con El Patagónico. “A primera instancia, está difícil por lo económico. Los clubes, no te voy a decir que no quieren, pero están muy cerca de no querer. Estamos en un 60 por ciento que no y un 40 que sí. Yo pensaba que iba a haber una tendencia más favorable”, reconoció.

“El lunes 14 nos vamos a volver a juntar y nos comprometimos a llevar los números reales, porque hoy abrir una cancha sale entre 10 y 15 mil pesos. Lamentablemente, el escenario es el peor, sin público, sin buffet”, reflexionó.

En ese sentido, resaltó: “Es obvio que les va a costar y es entendible, si bien no se va a pagar inscripción, como todos los años. De parte de la Liga, se va a tratar de ajustar al máximo y vamos a ver el tema de los árbitros, pero con la Policía no tenemos injerencia”.

Asimismo, advirtió que hay campos de juego que no están habilitados. “La policía nos avisó que todas las canchas no están habilitadas para jugar, porque tiene que ser todo a puertas cerradas y no todas las canchas están cerradas”, argumentó.

Por otra parte, Bordeira aclaró que la invitación a jugar el torneo es abierta a todas las divisiones. “Esto es para todos, pero eso no quiere decir que tenés que anotarte con todas las divisiones. La idea es que el torneo sea abierto desde fútbol infantil, en lo cual la Liga va a empezar a trabajar el año que viene, hasta fútbol femenino”, aseveró.