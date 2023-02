"Es feo enterarse por terceros", dijo el exmarido de Delfina Bosco

Delfina Gerez Bosco y Fernando Beni se separaron tras varios años de relación y un hijo en común por la infidelidad de la modelo dentro de El Hotel de los Famosos 2. Si bien para ella estaban separados, lo cierto es que su ex afirma que estaban “en crisis”, pero no le habían puesto punto final a su relación cuando la participante del reality estuvo con Martín Coggi en el baño.

En Socios del espectáculo, Beni había señalado días atrás con respecto a la ruptura de su matrimonio: “Cuando entró al Hotel, es verdad que estábamos en crisis, pero no estábamos separados ni nada. No habíamos definido nada en cuanto a eso, solo qué íbamos a hacer con el nene ese tiempo por mis viajes de trabajo”.

“Como agarró fin de año pudimos pilotear mejor. De hecho, yo ahí me fui a Cancún que me encajaron que la madrina de mi hijo era mi amante, pero fuimos mi hijo, sus hijos, la familia… Hace 15 años que veraneamos todos juntos”, explicó Fernando Beni.

“Cuando me quede en Buenos Aires vamos a hacer lo del divorcio seguramente y arreglaremos papeles. Hay que seguir adelante por el nene, llevarnos bien… Esto es una cosa de grandes. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le toca y los dos coincidimos en que nuestro hijo es la prioridad en este momento”, agregó.

Consultado sobre si quedó sorprendido por la infidelidad de Delfina Gerez Bosco, respondió: “Sí, me sorprendió, más que nada por la forma en que se dio todo. Yo me enteré por una chica que estuvo adentro, no por ella. Esta mujer me mandó un mensaje privado. Yo había ido a un par de visitas no sabía nada, así que quedé ahí como medio dibujado”.

En esta oportunidad, y en una nueva charla con el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el ex de Delfina dijo que “es feo enterarse por terceros, pero ya está. Lo que pasó, pasó”.

Cuando le recordaron que ella dice que estaban separados, señaló que “ella y yo sabemos la verdad”.

Gerez Bosco dio una versión diferente sobre su relación con el padre de sus hijos: “Yo entro separada al hotel. Nosotros veníamos mal de antes. Nunca hablé de mi vida privada, siempre tuve perfil bajo”.