Este año "no va a haber promoción automática"

En el marco de una gira por todas las provincias, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, visitó Neuquén. Allí ratificó el inicio de clases presenciales para el 3 de marzo y criticó la visión de la gestión anterior que se enfocaba en la evaluación de aprendizajes pero que desfinanciaba a las escuelas.

“Lo que más impacta en la construcción de los conocimientos es el vínculo con el maestro o maestra; la tecnología ayuda pero no resuelve por sí misma una realidad de complejidad social y de desigualdad. Otro componente central es la trayectoria educativa de los adultos, principalmente de la mamá porque en 9 de cada 10 hogares fue una mujer la que asumió el rol educativo durante la pandemia. También sabemos que en 9 de cada 10 hogares se dio una continuidad educativa con distintos niveles de intensidad. Por eso en las aulas, que ya eran desiguales, se va a profundizar más la desigualdad”, expuso el funcionario nacional que la próxima semana estará en Chubut.

En una entrevista con LMNeuquén, afirmó que “no vamos a tener promoción automática. No es que pasaron de grado e ignoramos el impacto de la pandemia. Tenemos que reorganizar la propuesta pedagógica para que, cuando termine 2021, nuestros estudiantes acrediten los aprendizajes de 2020 y de este ciclo. Para eso hay que poner el valor lo aprendido sin necesidad de ver todo más rápido. No se van a ver todos los contenidos pero se garantiza que se transiten todas las áreas y núcleos de aprendizaje. Y vamos a implementar todas las medidas pedagógicas para acompañar a todos los niños y niñas que no acrediten los aprendizajes de cara al 2022”.

Asimismo, precisó que “el año pasado hicimos una evaluación, pero haciendo eje en la respuesta que dio el Estado en el marco de la pandemia. Evaluar es fundamental en el proceso educativo y el maestro evalúa una decena de veces por día. Pero tan importante como evaluar es interpelar a la política de qué hace con esos resultados. Tuvimos un gobierno como el de Macri que hacía eje en evaluar mientras desfinanciaba a la escuela. Nosotros creemos que hay que evaluar, pero hay que darles a las escuelas los consensos e inversión para que tengan las herramientas para transformar los resultados de esa evaluación”.