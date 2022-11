Este viernes vuelven a marchar contra la violencia a la mujer

“Lamentablemente para nosotras, los reclamos siguen siendo los mismos porque estamos viendo que tanto del Gobierno nacional como el provincial no están dando las respuestas que necesitamos”, sostuvo Emilse Saavedra, integrante de la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con El Patagónico, la militante de Juntas y a la Izquierda sostuvo que la brecha entre un femicidio y otro se achicó en 24 horas en todo el país. Es decir que hay una mujer asesinada por día.

“Los reclamos son tremendos y arrancan desde el primer eslabón, que es la comisaría. Es un reclamo histórico porque no se toman las denuncias como deberían. No las toman porque necesitan una prueba contundente para saber quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. La comisaría no está para eso. La Comisaría de la Mujer debe tomar la denuncia y la Justicia debe encargarse de investigar”, subrayó Saavedra.

“El tema es cómo se tratan las denuncias por violencia y por abuso sexual infantil. Estamos viendo que hay causas que no avanzan”, denunció.

Uno de los casos considerados “testigo” es el de la docente y locutora Daniela Velasco. El femicidio ocurrió hace un año y hay pruebas sobre la autoría del detenido, pero todavía el juicio no comenzó. “A sus hijas les dieron una fecha de inicio, pero viven corriendo la fecha”, cuestionó Saavedra.

Además, la integrante de la Multisectorial Feminista se refirió a las denuncias por presunto abuso en el Jardín 406. “Claramente la Justicia no tiene perspectiva de género. El reclamo está dirigido a cómo avanzan las denuncias y por qué no avanzan. Una de las respuestas que se nos da es que no hay profesionales y que no se les paga bien y demás. Ese reclamo también se lo hacemos a Provincia y Nación”, aseveró.

POLITICAS PUBLICAS EN FALTA

La Educación Sexual Integral (ESI) y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) son todavía deudas del Estado debido a que su aplicación tiene dificultades. En el caso de la IVE, Saavedra destacó que hay muchos objetores de conciencia en la Salud Pública.

Es por eso que desde la Multisectorial Feminista consideran que es fundamental seguir en las calles para poder visibilizar que el Estado no está dando las respuestas que el movimiento de mujeres y las disidencias necesita.

La clave está en el presupuesto destinado para combatir la violencia de género. “Desde la Provincia se le ha asignado un presupuesto a la Policía de 900 millones de pesos y con esa plata se pueden construir seis casas-refugio en toda la provincia. Nosotros en Comodoro tenemos un terreno donde va a construir una casa refugio en zona norte y la licitación fue de 150 millones de pesos. Es un cálculo bastante claro. Estamos hablando de que es una voluntad política”, apuntó.

“La lucha va a seguir en las calles y convocamos a toda la comunidad que nos acompañe en la plaza de la Escuela 83. La lucha es en unidad. Es con todas las mujeres y con todas las disidencias. Es la única manera que estamos viendo de llevar adelante nuestros reclamos”, concluyó Saavedra.