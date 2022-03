"Estoy bajón pero esto sigue", aseguró Aguirre tras la derrota

No fue el debut esperado en el exterior para el boxeador rosarino radicado en Comodoro Rivadavia, Sebastián Aguirre. Fue derrota en el noveno round ante el canadiense Steve Clagget.

Su oponente mostró sobre el cuadrilátero toda su experiencia, y el comodorense no pudo ante eso. En el inicio de la velada intentó prenderse en el "palo por palo", pero con el correr de los rounds el dominio fue todo del canadiense, quien festejó ante un rival que no salió a pelear el 9º asalto.

"Se hizo lo que se pudo frente a un boxeador dos categorías más grande que yo y con más experiencia. Tenía mucho ritmo y me comí una piña en el ojo en uno de los primeros rounds y ya no veía bien. Después fue todo fe, porque veía mal, no me podía concentrar. Gracias a todos por los mensajes, estoy bajón pero esto sigue. Ya con un rival de mi peso será otra la historia", escribió en sus redes el boxeador nacido en Rosario, y que luego comenzó su carrera deportiva en Comodoro Rivadavia.

Con esta caída, el argentino quedó con un récord de 18 victorias (11 por nocáut) y 4 derrotas, mientras que su oponente tiene ahora 31-7-2; (20 por nocáut).