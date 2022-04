Un insólito cruce se dio durante una audiencia virtual entre el juez federal Julio Panelo y una funcionaria judicial cuando éste le pidió a la mujer que encendiera la cámara y ella explicó que no podía.

"Estoy con el toallón", dijo y no encendió la cámara

“Perdón doctor Panelo. Discúlpeme y disculpas al doctor Chittaro. Estoy con el toallón porque me acabo de bañar”, se justificó, ante la mirada atónita del juez.

“¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar”, agregó la funcionaria durante la audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de Capital Federal.

La mujer llamó la atención del juez cuando tomó la palabra mientras el abogado Eduardo Chittaro daba su alegato. “No la veo, no la veo. Tiene que poner la pantalla”, acotó entonces el juez Panelo en pedido de que encendiera la cámara.

“Perdón doctor Panelo. Discúlpeme y disculpas al doctor Chittaro. Estoy con el toallón porque me acabo de bañar”, dijo entonces la mujer, luego se disculpó y siguió hablando.

El curioso comentario de la funcionaria se viralizó en Twitter y ya acumuló más de 35.000 vistas, superando incluso los 700 Me gusta.