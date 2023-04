Beth, cansada de la carretera, hace una visita a su hermana mayor Ellie, que está criando a tres hijos sola en un pequeño apartamento de Los Ángeles. La reunión de las hermanas se ve interrumpida por el descubrimiento de un libro misterioso en las profundidades del edificio de Ellie, que da lugar a demonios que poseen carne y empuja a Beth a una batalla primordial por la supervivencia mientras se enfrenta a la versión de familia más pesadillesca que podamos imaginar.

Independiente de la trilogía original, así como del reboot de 2013, esta nueva película sigue al personaje de Beth interpretado por Lily Sullivan mientras visita a su hermana Ellie y su familia en la ciudad. He aquí un gran cambio: el traslado de la tradicional cabaña en el bosque a un edificio de apartamentos en Los Ángeles. En declaraciones a SFX sobre el cambio de localización, Lee Cronin ha dicho que quería hacer algo nuevo y que habría rechazado la película si se desarrollara en una cabaña con el querido protagonista de la franquicia, Ash Williams, quien hoy brilla como un personaje esencial de la historia del cine.

“Por mucho que dijera que siempre quise hacer una película de ‘Evil Dead’, si me hubieran puesto un guion delante y me hubieran dicho: ‘Es en la cabaña, con Ash’, probablemente habría dicho que no, porque quiero contar mis propias historias. Pero tampoco querían eso. Me atrae mucho el horror de lo cotidiano. Para mí, es la parte más bonita como cineasta, porque te metes en cosas con las que la gente está muy familiarizada. No todo el mundo ha pasado un fin de semana en una cabaña en el bosque con sus amigos, pero en algún momento todo el mundo ha tenido una sensación de hogar o ha tenido su versión de una unidad familiar a su alrededor”.

El actor Bruce Campbell, protagonista de la trilogía original, reveló recientemente que la clave para comprender cómo encaja “Evil Dead: El Despertar” en el amado canon de la franquicia proviene de “Army of Darkness”, el tercer film. “Lo único que conecta todo ahora es el libro (el Necronomicon)”, dijo. “Hay tres de estos libros, como descubrimos en ‘Army of Darkness’, por lo que nunca se sabe dónde van a aparecer. Así que esta historia es realmente ‘¿dónde está el libro ahora?’ El libro está en este lugar en particular en Los Ángeles y un conjunto de circunstancias lo lanzan al mundo nuevamente, y aterriza sobre esta familia en particular en un viejo edificio de gran altura en Los Ángeles”. Todo gira en torno de los libros. Con tres copias liberadas en el mundo, más de un desafortunado grupo de personajes podrá tener problemas enfrentando antiguos demonios. Campbell también dijo a los fans que no deberían esperar muchas risas en esta nueva película, ya que es el capítulo más aterrador de la franquicia.

Género: Terror

Origen: Irlanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos

Título original: Evil Dead Rise

Año: 2023

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 36 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Lee Cronin

Guión: Lee Cronin, Sam Raimi

Producción: Rob Tapert

Música: Stephen McKeon

Fotografía: Dave Garbett

Montaje: Bryan Shaw

Reparto:

Alyssa Sutherland (Ellie), Lily Sullivan (Beth), Nell Fisher (Kassie), Gabrielle Echols (Bridget), Morgan Davies (Danny), Anna-Maree Thomas (Jessica), Richard Crouchley (Caleb), Mirabai Pease (Teresa), Jayden Daniels (Gabriel), Billy Reynolds-McCarthy (Jake), Tai Wano (Scott)