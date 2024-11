Exfutbolista en crisis: "Tengo orden de desalojo y mi mujer está embarazada"

Sebastián “Patota” Morquio, ex defensor de Huracán, solicitó en sus redes sociales un apoyo económico para no quedar en situación de calle con otras dos hijas.

Sebastián Morquio, ex futbolista uruguayo de 48 años, enfrenta una situación económica crítica que lo llevó a solicitar ayuda a través de sus redes sociales. Patota, como se lo apoda, es conocido por su paso como defensor en el club argentino Huracán entre 1999 y 2002, atraviesa un momento difícil y compartió su angustia debido a una orden de desalojo que afecta a su familia, compuesta por su esposa embarazada y dos hijas.

En sus publicaciones, Morquio se mostró desesperado y en su pedido de ayuda en un video expresó: “Les pido mil disculpas pero tengo orden de desalojo y estoy con mi mujer embarazada, con dos niñas. Necesito ayuda de ustedes, de la gente”.

“He tratado de comunicarme con gente muy importante, con presidentes, con ex amigos y demás, y no he tenido suerte. Todo aquel que nos pueda ayudar en esta situación muy complicada que tenemos con nuestra familia, desde ya muchísimas gracias”, agregó. En sus redes sociales informó cómo y dónde pueden colaborar con él.

“Tenemos arriba la orden de desalojo y por eso les pido por favor. Mil gracias a todos los que puedan ayudar”, culminó el ex zaguero, quien en 2021 ya había utilizado la misma vía para solicitar una mano. En aquella ocasión había expresado: “Busco Trabajo. El que sepa de algo que me contacte por acá. Gracias. Si es de fútbol, un gol”.

El ex defensor, que se presenta como entrenador, técnico, intermediario y asesor de fútbol en su cuenta de X y vivió un duro momento cuando estuvo preso. “Las puertas se cerraron”, había admitido en declaraciones radiales. “Estuve preso 30 días. Se dio vuelta la taba, como se dice. Todo lo que venía bien encaminado, siendo intermediario, llevando jugadores a la Argentina y a Chile, todo lo que hacía para mantener a mi familia se dio vuelta en un año muy complicado”, relató.

Morquio intentó comunicarse con figuras importantes y antiguos amigos sin éxito. Aunque hubo excepciones y agradeció el contacto del presidente de Nacional, Alejandro Balbi, así como el apoyo de los hinchas de los clubes donde se desempeñó.

A lo largo de su carrera, Morquio jugó en 14 equipos en países como Rusia, Perú, Chile, Ecuador y Argentina, donde además de Huracán, vistió las camisetas de El Porvenir, Aldosivi, San Martín de Mendoza, Deportivo Español y Deportivo Maipú. Su retiro del fútbol profesional se produjo en 2013.

En el ámbito personal, el ex defensor enfrentó momentos difíciles, incluyendo un periodo en prisión que afectó su vida profesional y personal. En declaraciones radiales, admitió que tras su encarcelamiento, las oportunidades laborales se redujeron drásticamente, más allá de su experiencia como intermediario de jugadores.

Actualmente, Morquio genera contenido en YouTube, donde realiza entrevistas a ex compañeros, analiza partidos de Huracán y comparte anécdotas del fútbol. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse activo en el ámbito deportivo, la situación económica sigue siendo un desafío significativo para él y su familia.