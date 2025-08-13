Expectativa en el veredicto del juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana emitirá hoy el veredicto en el juicio contra Claudio Contardi, exesposo de la modelo Julieta Prandi.

El empresario está acusado de "abuso sexual con acceso carnal agravado", además de violencia psicológica y amenazas. La decisión de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar se dará a conocer después de las 11 de la mañana.

Los pedidos de la querella y la fiscalía

Durante los alegatos finales, tanto la fiscalía como la querella expusieron sus peticiones de pena para el acusado. El fiscal Christian Fabio solicitó una condena de 20 años de prisión con detención inmediata, afirmando que la vida de Julieta Prandi "fue un infierno". Por su parte, el abogado de la modelo, Javier Baños, pidió una pena más severa de 50 años.

A pesar de los graves cargos, Contardi llega al veredicto en libertad. Los jueces no dictaron prisión preventiva, aunque sí se le impuso una prohibición de acercamiento a la víctima y de salida del país.

El desgarrador testimonio de Julieta Prandi

En una de las audiencias, Julieta Prandi brindó un conmovedor testimonio ante el tribunal. La modelo, visiblemente afectada, denunció la revictimización que sufren las víctimas de violencia de género y rogó por su seguridad y la de sus hijos. "Lo único que le pido a la Justicia es que me dejen vivir en paz", expresó. En su declaración, llegó a advertir: "Si no lo detienen, serán responsables de lo que pase". Sus palabras resonaron fuertemente en la sala, reflejando el dolor y el miedo que ha vivido durante este proceso.