Fabiana Cantilo denunció que le vandalizaron la casa

En las últimas horas, Fabiana Cantilo reapareció en sus redes sociales, para denunciar que su casa fue vandalizada. Sin dar muchos detalles, la cantante se dirigió al responsable y envió un contundente mensaje. “Hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca”, señaló.

“Gracias por la solidaridad de lo que me pasó que no quiero decir mucho así no lo levantan mucho de ningún lado. Pongo cámaras, chapa y chau, se entiende”, comenzó Cantilo, en un enigmático mensaje que compartió en un historia de Instagram.

La artista aseguró que: “Me voy a Europa pero acá quedan un par de personas, por si acaso”, dijo y dirigiédose al responsable advirtió: “Si el que vandalizó mi casa está mirando: ‘Hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca’. Todo bien, demasiado odio. No soy el enemigo yo”.

“Yo no soy el enemigo, es una buena frase, ¿no? Qué loco chicos, todo junto, mucho...mucho. Es mucho para mí, pero agradezco. Todo lo que está pasando es un montón”, cerró la cantante visiblemente conmovida.