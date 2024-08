Fabiola Yañez aseguró que Alberto la engañaba con la CM de Dylan

Fabiola Yañez presentó un escrito ante la Justicia que figura en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández y, entre sus declaraciones sobre diversas cuestiones, habló de las infidelidades de su expareja.

QUIEN ES CECILIA HERMOSO, LA CM DE DYLAN

Según contó la exprimera dama, Fernández la engañaba con Cecilia Hermoso, directora de comunicación digital del Gobierno anterior y community manager de Dylan, su perro.

Infobae tuvo acceso al escrito completo, y en una parte del mismo, Fabiola manifestó: "En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él negaba".

"Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas", reveló.

A su vez, un exfuncionario dio más detalles en diálogo con el portal antes mencionado sobre la mujer señalada por Fabiola Yañez: "Trabajó desde 2017 junto a Alberto, estuvo en la campaña y fue escalando posiciones. Es la única persona que tenía su clave de Twitter".