Fantino no logró que su invitado hablara mal del comunismo

Oleksander Zahorodnyuk, ucraniano que trabajó en Chernobyl tras la explosión de la central nuclear, fue invitado por Alejandro Fantino a su programa en América. En principio, la intención era que hablara del periodo soviético que vivió Ucrania mientras era parte de la URSS.

No podían escuchar a los Beatles, no podían ver series norteamericanas en la televisión y no podían tomar Coca-Cola, relató el hombre algunos de los “padecimientos” que sufrían en esa época muchos de los habitantes de los países tras la llamada Cortina de Hierro.

Sin embargo, y ante la estupefacción del propio Fantino y sus panelistas -que en un principio parecían satisfechos con el relato-, Zahorodnyuk pasó a contar que en “en el régimen comunista” todo el mundo tenía asegurado trabajo, disfrutaban de vacaciones, los hijos iban a la escuela…

“Yo quiero que regrese ese tiempo, mi mamá quiere que regrese ese tiempo”, afirmó el invitado dejando a Fantino -literalmente- con la boca abierta.