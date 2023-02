Fede Bal: "No puedo, no me sale una relación monogámica"

A menos de un mes de su escandalosa separación, Federico Bal habló sobre Sofía Aldrey y realizó contundentes declaraciones.

"Soy el protagonista de los chats que se filtraron. Hay cosas que son mentiras y muchas que son verdad, por eso me separé, sino no estaría separado. Pero yo no tengo mucho más para aclarar", dijo el actor en una entrevista con LAM.

Cuando le consultaron si había vuelto a contactarse con Sofía, él precisó: “No hablamos, y me parece que estamos bien así, pasó tanto, y todo tan expuesto que me parece bien que ella y yo estemos cada uno por su lado. Con la familia tampoco hablé. En ese momento hablamos, nos separamos, y después vi todo en la tele que ella se ocupó de filtrar, no tengo nada para decirle más que nada las disculpas que hice personales con ella”.

"Noviazgo, ¿para más adelante?", le preguntó el cronista del programa de Ángel de Brito. Mirando al notero a los ojos y con seriedad, Fede Bal le respondió: "Nunca más en la vida. Nunca más en la vida".

"Una relación monogámica, no puedo, no me sale", aseguró Bal, luego de que su relación de pareja con Sofía Aldrey, llegara a su final por sus numerosas infidelidades.