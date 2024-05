Fernández habló sobre uno de los errores más grandes durante su mandato

En diálogo con Iván Schargrodsky, el exmandatario revisó su gestión durante la pandemia, explicó su visión sobre Javier Milei, el escándalo de los seguros y opinó sobre la interna del peronismo.

El ex Presidente se refirió a lo que fue la polémica foto del cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez, festejado en la Quinta de Olivos durante la cuarentena impuesta por su administración, el 14 de julio del 2020. En ese momento, regían restricciones para la circulación por la vía pública y se prohibían reuniones sociales en espacios cerrados.

''El 14 de julio, día de cumpleaños de mi 'querida Fabiola', ella convocó a una reunión con amigos y un brindis que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve'', había dicho en su momento.

Las fotos de esa fiesta difundidas en el ahora lejano año de pandemia, mostraban que el -por ese entonces- Presidente también había participado del cumpleaños con su pareja y los nueve invitados (además de una niña), en el que no se usaron barbijos ni se respetó la distancia social que promovía el Gobierno para evitar los contagios en la pandemia.

Casi cuatro años después, Alberto Fernández declaró en diálogo con Cenital: ''Fue claramente un error nuestro. Mio. Mio personalmente''. Además, reveló: ''A mi me atacaban y yo no contestaba. Y precisamente por no contestar me gané el título de (títere)''.

Este incidente generó una gran controversia y descontento en la sociedad, ya que mientras se pedía a la población cuidarse y cumplir con las restricciones, las autoridades no daban el ejemplo.

GINES Y EL VACUNATORIO VIP

Respecto al escándalo por la causa denominada vacunatorio VIP, el expresidente relativizó las acusaciones contra el exministro de Salud Ginés González en el verano de 2021.

“Lo de Ginés no sé como tildarlo. ¿Permitió que alguien se adelante en la cola? Pero él no mandó a dar ninguna vacuna a personas que no la necesitaban. Tenían condiciones físicas que era recomendable que la reciban. Era relativo el privilegio. Era una semana antes o después. Lo grave hubiera sido que hubiéramos vacuna a familiares o gente que no la necesitaba. La Argentina lastimó al sanitarista más grande que tiene”, expresó.

EL ESCANDALO DE LOS SEGUROS

Sobre la causa judicial que pesa sobre sus espaldas, el expresidente explicó que "lo de los seguros es un invento. Antes cada uno se aseguraba con quien quería y ahí sí el mecanismo de corrupción era muy fácil". Y agregó: "Cuando saco un tuit contra Milei, la causa de Seguros se mueve".

Sobre la interna: "El peronismo tiene que ir pensando en generaciones de recambio"

Fernández enfatizó la necesidad de una reorganización en el interior del PJ: “En el peronismo nos debemos un debate claro, no sobre lo que pasó, sino sobre lo que viene, pero no tiene mucho sentido remover el pasado”. Consultado sobre Axel Kicillof, Alberto dijo que es "un muy buen gobernador" y que forma parte de "algo nuevo", aunque aclaró que "no es lo único".