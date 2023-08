Filtran un audio en el que Lilia Lemoine propone crear un falso chat sexual entre Cristina y Milei

Se reveló un audio donde Lila Lemoine, candidata a diputada nacional en estas Elecciones 2023 y dirigente cercana a Javier Milei, propone crear una conversación sexual falsa entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el referente libertario.

En el audio filtrado por la periodista Viviana Canosa en LN+, la asesora de imagen del candidato más votado en las últimas elecciones habla con una persona llamada Ramiro y en unos pocos segundos propone recrear un vínculo entre ambos dirigentes:

"Ramiro, todo lo que tenés que hacer es pedirle a un amigo tuyo que se ponga la foto de perfil de Milei y vos te pongas la foto de perfil que tiene Cristina en WhatsApp. ¿Quién sabe la foto de perfil que tiene Cristina en WhatsApp? O debe ser fácil de averiguar".

Después de contar su idea, Lemoine habla de simular "barbaridades" y utilizar una "foto de un escote" en el chat sexual. "Se escriben barbaridades entre ustedes y se mandan las fotos y ya está, ¿entendés? Y lo ponés recortado, como que quisiste censurar algunas cosas. Para que sea más realista no pongas una foto de Cristina. Poné una foto de un escote o algo, pero que no sea la cara", indica.

"A Milei le chupa un huevo. Ponele que Milei tenga esos chats porque es soltero, capaz que esos chats son de hace cinco años, no sé. Javier tuvo siempre la misma foto de perfil, pero ella no va a estar haciendo eso con su cuenta de Cristina Kirchner presidente, va a estar usando una cuenta fake. Que quede la duda y que la gente esté más en duda de si es verdaderamente Cristina Kirchner o una cuenta fake", agrega.

La respuesta de Lemoine ante la filtración

Las indicaciones de Lemoine escalan a tal punto que la candidata propone un trío entre Cristina Fernández, Milei y Moria Casán: "Hacé un chat de tres personas, como que hacen un trío. Qué tal, por ejemplo, con Moria Casán, que Moria le tiraba los galgos a Javier. Tienen que ser 10 mensajes".

Tras la filtración en el canal televisivo LN+, la libertaria negó la veracidad del audio: ¿Ahora qué inventó de mi Vivi Sobrosa? Me cuentan? Porque vengo de un pandemonio en Crónica y me marearon entre el colectivo de actrices y la ex legisladora que propuso que las mujeres tenemos que convencer a los violadores de que usen profiláctico antes de violarnos?

¿Quién es Lilia Lemoine, la influencer cosplay que será candidata de Milei?

La asesora de Milei que entró en la polémica por la filtración del audio infuercer y cosplayer y será candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza.

Lilia Lemoine es fuerte en las redes sociales. En Instagram tiene más de 100 mil seguidores, con quienes comparte fotos de su actividad junto a Milei como militante liberal, sus actividades del mundo cosplay y otros aspectos de su vida personal.

Es conocida como “Lady Lemon”, tiene 43 años y se presenta como “influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer”, y en la lista difundida por LLA se la define como artista plástica. Maneja parte de la comunicación de Milei. Por caso, es quien autoriza el acceso a los drives que los equipos del diputado difunde con sus fotos.