Florencia Peña explotó contra sus compañeros actores

Florencia Peña se refirió a las declaraciones de sus colegas a favor o en contra de Javier Milei, en relación a las medidas impuestas por el gobierno. Cuando fue consultada sobre el tema, la actriz repudió a aquellos artistas que no respetan a las personas que piensan diferente.

Flor es una de las actrices que más habló de política, en el último tiempo, y en algunas ocasiones, fue muy criticada por decir lo que pensaba. Luego del episodio que vivió Guillermo Francella al apoyar al gobierno actual, pidió que respeten el pensamiento de los artistas, al igual que hizo ella con su compañero.

“Hoy no se están haciendo las cosas como yo creo que se tendrían que hacer. Yo tengo que respetar y tengo que esperar”, comenzó diciendo Florencia, descontenta con los colegas que atacan a sus compañeros por sus ideologías políticas.

"Yo no voté a este gobierno, pero no puedo creer que yo tengo la autoridad para decir 'ustedes son todos una manga de forros' porque la única manera en la que puedo expresarme es desde mí”, reflexionó Florencia en diálogo con Pedro Rosemblat en Gelatina.

"Yo trabajo con gente que piensa distinto, mucho más que con la que piensa igual que yo. Yo laburo con Guille Francella hace 1500 años y nos amamos, nos respetamos y pensamos opuesto, pero podemos laburar bien juntos”, expuso la actriz, como ejemplo, sobre la gran relación que tiene con Francella, a pesar de tener ideologías diferentes.

“Y a mí me pasa con Marley, que es una de las personas con las que más me divierto en el mundo, nos reímos como dos adolescentes estúpidos, cada vez que nos vemos. Y está en las antípodas de mis pensamientos, pero nos llevamos bien”, reconoció la actriz y le sugirió a sus colegas que dejen de atacarse entre ellos: “Me parece que hay que calmarse, yo me calmé, pero sigo diciendo lo que pienso”.