Fue a ligarse las trompas y terminó con una pierna amputada y un trasplante de corazón

Lo que debía ser una simple cirugía de ligadura de trompas se transformó en la peor de las pesadillas para Alison Calfunao, una joven de 30 años que vive en Neuquén. Sufrió dos paros cardíacos durante la operación, estuvo al borde de la muerte y un trasplante de corazón la salvó. Además, a raíz de una trombosis, tuvieron que amputarle una pierna.

El 9 de junio, Alison ingresó a la Clínica San Lucas para un procedimiento quirúrgico habitual y que no suele presentar problemas graves. Sin embargo, por razones que hoy están bajo investigación, la intervención se complicó y el corazón de la paciente dejó de latir.

“Ella era súper sana. Los estudios prequirúrgicos salieron bien. Si no, la operación no se hubiera realizado”, relata Carina, mamá de Alison, en el inicio de la conversación con TN. Y sigue con el reclamo que resume la historia de su hija: “Entró por una ligadura de trompas, pero salió con dos paros y nadie me dijo por qué. No sé qué le hicieron. Me la devolvieron en pedacitos y no recibí ninguna explicación”.

Tras la cirugía inicial, Alison fue trasladada a varias clínicas: estuvo en la San Agustín y luego en la Pasteur, donde se mantuvo varios días conectada a un sistema ECMO, como se conoce al soporte vital para pacientes con insuficiencia cardíaca o respiratoria grave.

“Después de que le pusieron un corazón artificial se le complicó una pierna”, continúa Carina. Alison, finalmente, recaló en el Hospital Italiano, donde los médicos decidieron amputarla para que la infección se detuviera y evitar que afectara a sus órganos.

Con la ayuda de los vecinos del barrio Unión de Mayo, donde viven los Calfunao, la familia logró reunir los recursos necesarios para el traslado de Alison a Buenos Aires. Un video grabado por el presidente de la comisión vecinal, Gustavo Ancafil, se viralizó en las redes sociales y el apoyo comunitario creció.

El cuadro de urgencia de Alison había activado una alerta nacional en busca de un corazón. El lunes 16 de junio, la familia recibió la noticia de la llegada del órgano. Y un día más tarde, finalmente, se hizo el trasplante.

“Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre. Pero el 17 de junio, Alison volvió a la vida”, sitúa Carina.

Por estos días, Alison sigue internada en recuperación: “La rehabilitación va a llevar mucho tiempo. Es como si ella hubiese vuelto a nacer. Tiene que aprender todo. Está permanente con los kinesiólogos".

La familia de Alison exige que se esclarezcan las responsabilidades de lo ocurrido. “Quiero que me expliquen qué le hicieron a Alison dentro de ese quirófano”, insiste Carina.

La Fiscalía de Delitos contra las Personas investiga el caso y solicitó las historias clínicas a las diferentes clínicas que la atendieron.

Alison, mamá de Dylan (7 años) y Valentín (4), cumplió 30 años el 21 de junio, durante su internación: “Lo único que quiero es justicia. Lo que le hicieron con ella no puede volver a pasar. Nadie más merece atravesar este infierno”.