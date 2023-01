Futbolista senegalés en medio de otro cruce entre Icardi y Wanda Nara

Keita Baldé y su mujer, Simona Guatieri, dieron su versión y criticaron a Wanda e Icardi, a los que acusan de querer generar escándalo. “Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto”, indicó primero la mujer. En tanto que su marido añadió: “Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro. ¿Cómo te pasa por la cabeza decir algo así? Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial”.

“Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños. Yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café”, subrayó la pareja del jugador senegalés. “Mi marido es futbolista y no gossip (escandaloso), no quiero que esta gente ponga mi nombre en ningún lado”, en referencia a Wanda Nara y Mauro Icardi.

El nuevo escándalo protagonizado por Mauro Icardi y Wanda Nara surgió luego de que el futbolista del Galatasaray reconociera públicamente la infidelidad de su esposa con su ex compañero en el Inter de Milán, Keita Baldé. El encuentro habría ocurrido en un supuesto viaje a Dubai e Icardi se refirió a este hecho en las redes sociales: “Solo le avisé a una pobre cornuda”, expresó sobre la actual pareja del jugador africano.

El tema explotó y creció a tal punto que el propio Keita Baldé y su esposa decidieron responder con munición gruesa ante la ola de versiones de infidelidad.

La bomba estalló en el aire del programa televisivo Intrusos (América), cuando le hicieron una entrevista vía zoom a Jordi Martin, el paparazzi español que sigue la vida de Shakira. En esta oportunidad, Jordi reveló un escándalo. “Anoche, Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé”, disparó sin filtro.