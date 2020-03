Gallardo: "el gran desafío es ganar el campeonato"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró ayer que “el desafío es ganar este campeonato pero es algo plural, en equipo, gestionamos un todo, los desafíos personales son otros y van por la vida”.

En conferencia de prensa, en el predio de Ezeiza, Gallardo se refirió al equipo titular para enfrentar a Estudiantes al señalar que va a depender de la lesión de Lucas Martínez Quarta y agregó: “Hay que evaluarlo a ver qué pasa con los estudios y mañana a la tarde evaluaremos cual es la condición para saber si puede jugar”.

Ante la posibilidad de la sanciones por amarillas que pueden complicar al equipo, el “Muñeco” avisó: “Deben tener los cuidados normales, no jugar condicionados porque no es bueno para el equipo y hay que evitar amonestaciones estúpidas por protestas o por faltas innecesarias”.

Al ser consultado sobre cuestionamientos de un juego violento del equipo, se quejó y respondió que “es tendencioso ese comentario, porque si bien hay situaciones marcadas como lo de Suárez (fuerte infracción a un jugador de Banfield), también nos pasa a nosotros y no andamos mostrando las imágenes”.

Gallardo también explicó que River había “errado muchos penales, pero es una racha porque la técnica de la pegada se entrena todos los días, lo que no se puede es manejar los contextos”.

“Te lo dice uno que acá la clavaba en los ángulos y luego podía errar, hasta Maradona erró 5 penales y por más que hagamos un campeonato de penales es algo que luego en el partido no sucede, tiene que patear el que se siente con confianza”, agregó.

En cuanto al partido del domingo ante Estudiantes, analizó: “A veces imaginas partidos de acuerdo al rival y al final es diferente porque los rivales toman precauciones que no es lo mismo que con otros rivales”.

“Nosotros más allá de analizar al rival, debemos saber que se predisponen de manera diferente y pasó con Unión que nos jugó con un delantero y siempre jugaba con dos, nosotros haremos los nuestro con rol protagónico”, añadió.

El “Muñeco” también opinó sobre los sistemas tácticos y consideró que “no hay sistema sin jugadores, primero están ellos, su técnica, ser de buena cabeza y el esfuerzo físico es importante, acá los jugadores asimilaron la idea y eso es lo difícil, luego vienen los sistemas que fueron cambiando”.

Por otro lado, Gallardo no cree en los condicionamientos de las fechas finales y aclaró: “No veo que se vaya a jugar diferente, cada partido que pase se va a jugar más intenso, por todo lo que se habla, por cuestiones arbitrales y se quiere condicionar en general”.

“Yo no me meto con eso y no lo haré ahora, estamos en un momento de definición y los partidos hay que jugarlos con determinación, sé que depende de nosotros por la ventaja tenemos y hay que mantenerse”, acotó.

En cuanto a su futuro y las metas, Gallardo, adujo: “Para mi hubiera sido más fácil irme ganador y quedarme con eso pero decidí seguir acá ,porque creo en el proyecto, eso de hipotecar el prestigio es algo de inseguridad que yo no tengo”.

En cuanto a los que esperan que se caiga el equipo respondió: “No me detengo a escuchar las opiniones de todo el mundo, yo trato de ser justo y ocuparme del trabajo que hago, no pierdo el tiempo pensando en los que esperan que nos caigamos, sé que los hay, pero no hay pierdo energía en eso”.

En cuanto a la formación titular, admitió que sería con: Franco Armani, Martínez Quarta o Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola: Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Gonzalo Montiel; Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.