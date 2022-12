GH: el apodo que le pusieron a Alfa y que no le gustó nada

Una durísima discusión se produjo este jueves en Gran Hermano: Alfa y Alexis estuvieron a los gritos por un apodo y se generó un ambiente incómodo entre los participantes.

En la gala de nominación del miércoles, Alexis le había dicho a Santiago del Moro que Alfa tenía un apodo: "negro cara de cebolla". Y añadió que Walter tendría que sacarse el turbante que usa permanentemente para que se entendiera la gracia del apodo. Después del diálogo al aire con el conductor del reality, Walter, indignado, enfrentó al cordobés. Le dijo que se había "ido a la mierda" con su supuesto chiste.

“Te fuiste al carajo mal. Yo no jodo en cámara… Igual está bueno porque si querés dar protagonismo soy el protagonista”. Lejos de frenar ahí, minutos más tarde siguió: “¿Quién es este para decirme Cara de Cebolla para que mañana un colectivero me diga Cara de cebolla a mí? Tengo que andar bancándome cosas que yo no me quiero bancar”, cerró, con cara de pocos amigos.

La pregunta retórica del cordobés para Alfa fue si él nunca se había "ido a la mierda". Y el jugador de 60 años le respondió que jamás lo había hecho durante una charla con Santiago Del Moro.

Molesto, El Conejo miró al resto de sus compañeros de Gran Hermano y, en referencia a Alfa, disparó: "Con él no se puede joder, pero él sí te puede joder a vos".