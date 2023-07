Grave denuncia contra Baby Etchecopar

Este martes, una fuerte denuncia contra Baby Etchecopar sacudió a las redes sociales. La locutora Ana Maccaroni escribió en su cuenta de twitter un furioso descargo en contra del conductor donde lo acusó de maltrato laboral y de acoso, asegurando que le pidió fotos desnuda por mensaje de texto.

El fuerte descargo de la locutora de Radio 10 apareció en la madrugada del martes y apuntó directamente contra Baby Etchecopar, a tal punto que lo arrobó en varios de los tuit que escribió.

“Hace 2 meses hice visible 12 años nefastos que me tocaron vivir con el misógino de Baby Etchecopar, dónde no solo su abuso de poder, maltrato, abuso a mi persona hizo; sino que muchos medios y uno donde labura no pueden darme una mano porque le tienen miedo", agregó la locutora.

"Pero ¿Quién sos? Sé muy bien cómo te manejas. Este señor cree que aún le tengo miedo porque antes me amenazaba si hablaba... ¿Verdad @angeletchecopar? Decile a la gente que hacías depravado degenerado cargador de vidas", agregó. “Contá a la gente que me mandabas audios, escribías y así a varias pidiendo fotos desnuda", cerró el hilo.

Baby Etchecopar no hizo aún mención alguna a la denuncia de la locutora. Sin embargo, esta no es la primera vez que Ana Maccaroni escribe en contra del conductor. En mayo de este año, después de tener una pelea al aire con Pablo Duggan, la locutora usó su red para criticar tanto al periodista de C5N, como a Baby.

"Hoy tuve otro día malo laboral. Y es verdad que las personas que sufrimos maltrato laboral no sabemos cómo actuar. Primero tuve que callar del 2010 al 2020 a Baby Etchecopar con sus maltratos, abuso de poder, amenazas que si abría la boca no trabajaba más. Manoseos, mensajes", escribió en los primeros días de mayo de este año.

"Después de varios años de ser productora y locutora de Pablo Duggan, también digo basta y ya no me importa nada. Quiero estar bien, vivir tranquila, disfrutar de mi hijo, y no llegar llorando porque me destrata al aire. Su desprecio a mi persona me deja desestabilizada, me humilla al aire", agregó.

Vale mencionar que en ese momento Pablo Duggan se disculpó al aire y la propia Ana le aceptó sus disculpas.