n esta nueva película, nuestra querida banda de inadaptados se está adaptando a la vida en la estación espacial Knowhere. Pero no pasará mucho tiempo antes de que sus vidas se vean alteradas por los ecos del pasado turbulento de Rocket. Peter Quill, todavía conmocionado por la pérdida de Gamora, deberá reunir al equipo en torno a él para defender el universo mientras protege a uno de los suyos. Una misión que, si no se lleva a cabo con éxito, podría suponer el fin de los Guardianes tal como los conocemos.

La primera entrega de “Guardianes de la Galaxia” quizá fue una de las sorpresas más inesperadas de Marvel. Llegó en el verano de 2014, sin ningún tipo de expectativas, ya que los cómics son muy poco conocidos, y resultó ser todo un triunfo en la taquilla veraniega. Su humor absurdo y su dosis de aventuras despreocupadas hicieron el cóctel perfecto para que el público respondiera a la perfección. Pese a que la segunda entrega no fue recibida con tanto entusiasmo, sí que siguió la estela que había marcado la primera parte, por lo que era lógico que se pensara en una entrega más para cerrar la trilogía. La nueva entrega ha pasado por muchas fases, sobre todo debido al despido de James Gunn por parte de Marvel, y su posterior re-contratación.

“Juro que no se desperdicia ni un segundo, pues no hay relleno”, asegura Gunn sobre las dos horas y media que dura “Guardianes de la Galaxia, Vol. 3”. “Era necesario experimentar el arco completo de cada personaje importante de los Guardianes, no solo de esta película, sino de la trilogía. O debería decir, trilogía plus”. Gunn insiste en que será un final épico de la historia del grupo y que, si hubiera seguido fuera del proyecto, no habría podido completar el desarrollo que tenía preparado para el personaje de Rocket, por lo que se conocerá más sobre su origen. Gunn estuvo trabajando durante años en la historia, habiendo estado terminada desde hace mucho. Zoe Saldaña por su parte ha reconocido que la tercera historia será más dura y emotiva, siendo “un proceso emocional por el que hay que pasar”.

Y ahora el gran antagonista es Adam Warlock, personaje de quien Gunn asegura que aún le queda mucho por evolucionar. “Definitivamente no es un buen tipo”, dice. “Lo que estamos viendo es la forma infantil de Warlock, recién salido del capullo. Y no entiende la vida muy bien. Básicamente es un bebé”. En los cómics, Warlock es un ser genéticamente perfecto y poderoso que no se guía por la moral humana, lo que lo hace muy peligroso en ciertos escenarios. Al ser un personaje complejo y muy importante en el Universo Marvel, Gunn está seguro de la decisión que tomó al elegir a Will Poulter para darle vida. “Yo quería a alguien que fuera joven, y quería a una persona que tuviera habilidades dramáticas y cómicas, no solo para esta película sino para lo que Marvel usará a Adam Warlock en el futuro”.

Título original: Guardians of the Galaxy Vol. 3

Año: 2023

Género: Space opera, acción

Formato: 2D y 3D

Duración: 2 horas, 29 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha técnica:

Director: James Gunn

Guionistas: James Gunn, Dan Abnett, Andy Lanning

Productor: Kevin Feige

Música: John Murphy

Fotografía: Henry Braham

Montaje: Fred Raskin

Reparto:

Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Zoe Saldaña (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (Voz de Grot), Bradley Cooper (voz de Rocket), Will Poulter (Adam Warlock), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Sylvester Stallone (Stakar Ogord), Elizabeth Debicki (Ayesha), Sean Gunn (Kraglin), Michael Rosenbaum (Martinex)