Habló el dueño del geriátrico en el que murieron 5 ancianos

En las últimas horas se conoció el caso de un geriátrico de la localidad bonaerense de Villa Lynch donde hubo 5 víctimas fatales por coronavirus que está siendo investigado.

Este miércoles, Jonathan Sciancheta, dueño de la residencia de adultos, habló con los medios y contó cómo trabajan dentro del geriátrico, “pedimos la emergencia cada vez que un abuelo se siente mal, para que se derive y se controle que el residente esté bien”.

“Nosotros siempre trabajamos con los protocolos (de PAMI) por eso me llamó la atención la denuncia, porque me la hizo nieta de una residente que nunca vino a visitarla. La señora solo tiene una apoderada”, sostuvo Sciancheta.

Con respecto a los hisopados y los controles, el dueño del geriátrico dijo que gracias a la difusión de su caso “logró un hisopado rápido a 10 residentes, que lo pedimos de habitaciones salteadas y estamos esperando a los resultados. Aún faltan unos 40 hisopados”, y añadió que “el asunto es que vos podes hisopar pero no te garantiza que no se contagie al otro día, por eso no querían (desde el municipio) hisopar de entrada”.

Jonathan Sciancheta contó que en el lugar “hay 80 residentes, los abuelos están tranquilos, y los trabajadores también”. Sobre los abuelos infectados manifestó que “la mayoría de los abuelos con Covid-19 están en el Español. Tuve 19 abuelos enfermos y 5 fallecieron pero no se sabe si fue por Covid-19 específicamente pero eran positivos”, explicó el responsable de la residencia.

Con respecto a los empleados, manifestó que hay un staff de 37 profesionales y que solo una dio positivo, que ya está recuperada pero aún no volvió a trabajar.

También hablo sobre las medidas de protección que se toman en el lugar “los residentes están todos en sus habitaciones, que son compartidas. Hacen cuarentena ahí y el 90% de las habitaciones tienen baños privados”, y agregó que “hicimos una desinfección con ozono, habría que volver a hacerla”.

Además expresó que “ningún familiar quiere que se traslade a los residentes, si los quieren retirar lo pueden hacer. Vamos trabajando con los protocolos de PAMI que los actualiza todo el tiempo porque estamos en una pandemia. Las chicas que trabajan tienen todos los elementos (de protección) necesarios”.

Sciancheta sostuvo: “Yo estoy tranquilo porque sé cómo trabajamos. No decido si es necesario evacuar, ya presenté todos los papeles y declaré”.