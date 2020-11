"Hace dos semanas que no tenemos gente esperando una cama"

La directora del Area Programática Sur, Miryám Monasterolo, afirmó que “estamos logrando amesetar la cantidad de casos y en un par de semanas iremos bajando la curva si todo va bien”, acotando que en estos momentos “el valle es la zona más afectada”.

La funcionaria acotó que –a su criterio- “ha habido un cambio de actitud en la ciudadanía respecto de cuidarse. Veo eso: que la gente se preocupa por ellos, su familia y amigos y se acerca al programa Detectar cumpliendo luego con el aislamiento. Pero hoy casi todas las actividades son normales. Creo que lo del domingo pasado -que se habilitó la circulación; el día estuvo lindo y mucha gente concurrió a la playa- sirvió para tomar conciencia”, por lo cual no descarta “otro tipo de apertura” a partir del próximo decreto del Gobierno provincial, donde ya el ministro Fabián Puratich anticipó que se podría pasar del Aislamiento Social al Distanciamiento Social, al igual que en Puerto Madryn.

En FM Del Mar, Monasterolo señaló que “todos los días tenemos algún paciente que ingresa al Hospital, pera estamos más descomprimidos en terapia. La detección más rápida permite sumar gente en la vigilancia epidemiológica. Eso hizo que la gente no llegue tan grave a la guardia; que esté más alerta. Hace dos semanas que no tenemos pacientes esperando una cama y tampoco se ven colas largas frente a los trailers”.

Para el futuro, dijo que “esperamos contar con la vacuna en marzo, entendiendo que la normalidad no será del todo. Ya conversamos con la Universidad para que haya un sistema mixto: virtual las clases y presenciales las prácticas”.

No obstante, no descartó que “en el verano podamos llegar a tener un rebrote, como ocurrió en España. Dependerá de nuestro comportamiento en las fiestas de fin de año y en las vacaciones. Hay que juntarse, pero no amontonarse, cumpliendo las medidas de restricción”, sugiriendo que las reuniones para celebrar sean reducidas.