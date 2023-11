Hay seis escuelas sobredemandadas en Comodoro

Las escuelas 742, 743, 749, 760, 770 y 7715 fueron las que recibieron más inscripciones en esta ciudad, y tras concretarse el próximo jueves un sorteo, los que no ingresen deberán ser reubicados. Se trata de un total de 402 estudiantes.

En el caso de las escuelas 760 (ex ENET 2) y 770 (TAE), directamente llenaron los cupos disponibles con hermanos, hijos de personal, abanderados y escoltas y adolescentes con discapacidad, y no pasarán por sorteo.

El supervisor de Educación Secundaria, Daniel Aramburu, explicó que “en primera instancia se hizo el periodo de inscripción online y se pusieron mesas de ayuda en todas las escuelas, entre el 4 de octubre y 4 de noviembre. Una vez que cerró el periodo de inscripción se armaron los listados por región y el de nuestra región llegó el jueves 9”.

Añadió que “se hizo un control minucioso de los listados y se detectaron inscripciones dobles y hasta triples de estudiantes ingresantes que aparecían en dos o tres escuelas, cuando la indicación había sido en principio que solamente podían optar por una opción”.

En este sentido, comentó que a los fines de garantizar para todos el mismo derecho, en los casos de inscripciones dobles o triples el criterio adoptado es tomar como inscripción la primera que registró la familia en sistema y luego de ello desde Supervisión comenzaron con la depuración y reorganización para enviar todo al Ministerio y comenzar a trabajar con las escuelas sobredemandadas y otras situaciones.

Por otro lado, se trabajó con Supervisión de Educación Privada para brindar vacantes para aquellos alumnos que se inscribieron en escuelas de esta índole pero quedaron afuera.

Luego de todas estas situaciones Aramburu dijo que el viernes pasado las escuelas que no eran sobredemandadas publicaron los listados de alumnos que ingresaron a la institución, mientras que el lunes se esperaba que se publicaran en las instituciones sobredemandadas los listados de quienes efectivamente ingresaron a la 742 (Km 5); 743 (Callao y Constituyentes), 749 (ex ENET 1), 760, 770 y 7715 (Quirno Costa).

Aramburu resaltó que “este año, como una particularidad que no había pasado años anteriores, en dos escuelas, en la 760, ex Enet 2, y en 770 o TAE, la oferta se saturó con la categoría hermanos, hijos del personal, estudiantes con discapacidad, abanderados y escoltas titulares de la bandera nacional o de la bandera provincial. La matrícula fue saturada entonces estas dos escuelas no van a realizar sorteo y los estudiantes pasan directamente a reubicación”.

Respecto al resto de las instituciones sobredemandadas, el 16 de noviembre se concretará el sorteo de alumnos y los que no ingresen en las instituciones pasarán a la instancia de reubicación.

Son, en total, 402 alumnos los que se hallan en tal condición. El 30 de noviembre se hará la publicación de los listados definitivos, pero en el caso de estudiantes que no fueron inscriptos en esta primera instancia se va a hacer una primera instancia complementaria de inscripción desde el 1 al 7 de diciembre en la sede de Supervisión que funciona en la Escuela Especial Nº 514.

La segunda instancia complementaria será desde el 22 al 26 de febrero también en el mismo lugar.

Fuente: Diario Crónica