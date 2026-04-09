Presentaron a la nueva vicedirectora de la Escuela Municipal

Este jueves, con la participación de autoridades del ámbito educativo y cultural, se llevó a cabo la presentación oficial ante el intendente Othar Macharashvili, de la nueva vicedirectora de la Escuela Municipal.

El presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, explicó que la designación se dio en el marco de un “proceso abierto y transparente”, al indicar que “el cargo de vicedirectora estaba vacante por jubilación y nos pareció importante generar un proceso institucional, a través de convocatorias amplias con modalidad de concurso. En este caso, se trató de la presentación de proyectos”.

En ese sentido, detalló que se presentaron 12 postulantes con sus respectivos proyectos, los cuales fueron evaluados en articulación con el Ministerio de Educación, para asegurar que las normas estén enmarcadas en el sistema educativo general. “Luego de distintas instancias de evaluación y entrevistas con jurados, se definió la designación de Valeria Azócar como flamante vicedirectora”.

Durante la reunión, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el proceso de evaluación que “permitió la selección, sobre todo por la calidad del proyecto presentado porque cuando hicimos la lectura individual, cada uno de los jurados y el análisis de la presentación, se evidenciaba un trabajo profundo sobre el proyecto institucional de la escuela. Eso tiene mucho valor, no solamente por el conocimiento, sino por la forma en que lo plasmó y cómo esos objetivos pueden llevarse adelante”.

Asimismo, Peralta remarcó que la elección fue unánime entre los evaluadores. “Coincidimos con el resto de los jurados en que era la merecedora del primer lugar. Además, irradia alegría, algo muy importante. En el momento de la defensa ya se percibía la impronta que le va a dar a la escuela. Es aire nuevo, fresco y joven para una institución que, si bien es joven, ya tiene su camino iniciado, y estamos muy felices de que se sume”, remarcó

“ASUMO ESTE DESAFIO CON MUCHA RESPONSABILIDAD”

A su turno, Valeria Azócar compartió su experiencia durante el proceso de selección y sostuvo que “decidí presentar el proyecto, lo trabajé durante varios días y luego pasé a la instancia oral, donde pude defenderlo y dialogar con el jurado sobre distintas situaciones y propuestas para la escuela”.

“Fue una experiencia muy valiosa porque me permitió mostrar mi recorrido, mi formación y el trabajo que vengo construyendo con capacitaciones constantes. Cuando recibí el llamado confirmando que había quedado en primer orden, fue una gran alegría”, agregó.

“Asumo este desafío con mucha responsabilidad, con predisposición para aprender y con apertura a sugerencias y cambios. Estoy muy contenta por esta oportunidad y por poder aportar mi impronta a la gestión de la escuela”, concluyó.