Inaugura la 8 edición de 30 Fotogramas

“30 Fotogramas" es una plataforma para reflexionar sobre la producción de imágenes en la Patagonia, un espacio que emerge como un lugar de encuentro y diálogo para las formas particulares de habitar este espacio territorial. Nuestro objetivo es cartografiar y trazar un recorrido muy diverso en artistas, obras, reflexiones, intercambios y diálogos respecto de la fotografía artística” describieron los integrantes del equipo curatorial del Centro Cultural dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad Rada Tilly, quienes diseñaron el proyecto de 30 Fotogramas en 2016.

En esta octava edición, 30 Fotogramas se estructura en el espacio expositivo con 4 muestras individuales: “De cuando todo se detiene”, de Lucía Bonato (San Martín de los Andes, CABA); “Talk with Dust”, de Sebastián Díaz Morales (Comodoro Rivadavia, Amsterdam); “La Casita”, de Rolando Castro (Comodoro Rivadavia, Andorra); y “Entre” y “Dimensión necesaria para un evento”, de Ale Montiel (El Calafate).

“De cuando todo se detiene” es una serie de fotografías que la autora saca y edita en su celular. Son fotos, que a modo de registro, de una experiencia que la atravesó particularmente por casi dos años cuando su madre fue diagnosticada de cáncer. Es un diario íntimo, exclusivamente visual. “Descubrí en mi mano el escape que necesitaba, y las herramientas para desarrollar una actividad artística de forma instantánea. Cada foto en esta memoria fotográfica es una síntesis de un momento que carga significado, una representación de un recuerdo que me interesa almacenar”, describió la autora.

La serie está compuesta por 150 fotos de tamaño polaroid montadas como mural de fotografía, cada foto lleva escrita a mano la fecha en la que fue sacada. Bonato es una artista que explora diferentes disciplinas, expuso en diferentes ciudades del país y participa en diferentes tallers y plataformas de formación. En 2021 fue seleccionada como beneficiaria de la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes.

Sebastián Díaz Morales nació en Comodoro Rivadavia y vive y trabaja en Amsterdam (Países Bajos). “Talk with Dust” es una secuencia que indaga en lo extraordinario y lo fantástico mediante nociones de la realidad y del presente. Las ocho obras que componen este conjunto exploran acontecimientos y patrones cotidianos a través de una lente que enfocan estas existencias como si fuesen fenómenos extraordinarios. “#4 Route 26” es una película proyectada en una gran pantalla vertical qye muestra un plano secuencia de una carretera que viaja infinitamente sobre el asfalto. Díaz Morales estudió cine en la Argentina y Países Bajos, expuso su obra en exposiciones en la Tate Modern, Londres; Centre Pompidou, Paris; Stedelijk Museum y De Appel, Amsterdam; Le Fresnoy, Roubaix; CAC, Vilnius; Art in General, New York; Ludwig Museum, Budapest; Biennale Sao Pablo;Biennale of Sydney; Miro Fo undation, Barcelona; entre otros.

La obra “La Casita”, de Rolando Castro, está compuesta por fotografías impresas en fragmentos de esa construcción ahora demolida, estaba ubicada detrás del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, allí habría transcurrido uno de los capítulos más oscuros de la historia de la dictadura en nuestra región. Castro, nació en Comodoro Rivadavia, estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de La Plata; continuó su formación en workshops y clínicas.

Ale Montiel presenta en esta nueva edición 30 Fotogramas sus trabajos, “Entre” y “Dimensión necesaria para un evento”. El primero es un video performance de 9 minutos que indaga sobre la presencia de un cuerpo en constante labor y cambio, como el territorio que transforma por su accionar. “Entre” es una serie de fotografías que también aborda los temas de la memoria, la transformación y su registro temporal.