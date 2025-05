La ex de Alex Caniggia contó por qué decidió dejarlo

Después de días de puro hermetismo, poco a poco Melody Luz empezó a compartir detalles sobre su separación de Alex Caniggia. En las últimas horas, la bailarina lanzó una fuerte indirecta mediante redes sociales hacia su expareja y, como si fuera poco, comunicó la tajante decisión que tomó luego de su ruptura.

A través de una historia de Instagram, la bailarina comenzó escribiendo, de manera irónica: “Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar”. Luego, en mayúsculas, añadió una oración muy corta, pero contundente: "Me cansé”. Según dio a entender, habría leído chats del mediático con otras mujeres durante su noviazgo.

Posteriormente, confirmó su relación con el chef Santiago del Azar y continuó redactando: “Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, agregó categóricamente.

De todas formas, parece haberse tomado la situación con humor. Después del fuerte descargo, añadió un video que le dio un toque de diversión a la situación. Se trató de un recorte del reconocido programa de televisión estadounidense Caso Cerrado. En el clip, aparece la conductora del ciclo, la doctora Ana María Polo, diciendo la típica frase que pronunciaba al concluir un proceso judicial durante el show: “He dicho, caso cerrado”.

Para terminar de confirmar su nuevo romance con el chef que también fue parte de El Hotel de los Famosos (Eltrece), donde casualmente había conocido a Alex, decidió subir otra foto. En este caso, se trató de una imagen de Azar, tomada mientras se estaba sacando la remera, dejando al descubierto su trabajado torso y sus marcados bíceps.

A modo de elogio, Melody Luz subtituló la historia con un texto que decía: “Al menos díganme: ‘Provecho, hermana’”, acompañado de un emoji de un labio mordido. Esta no es la primera vez que presume a su nueva pareja: anteriormente también había publicado postales del cuerpo de Santiago, pero en ese caso, se trató de la espalda del cocinero.

En una entrevista con Intrusos la bailarina se refirió a la separación y a cómo buscaban preservar el bienestar de su hija: “Qué lástima que llame la atención que las cosas terminen con amor y bien por una menor de edad, lamentablemente estamos acostumbrados a otras cosas, pero sería lo ideal”, manifestó.

Luego de contar que se prepara para actuar en la obra De principio a fin en el teatro Gran Rex, reveló cómo se encuentra ella luego de la ruptura: “Estoy bien, estoy muy feliz. Llena de trabajo, maternando, corriendo de un lado a otro, pero bien”.

De esta manera, mientras transita una nueva etapa personal y profesional, Melody Luz se enfoca en su carrera artística, al tiempo que procura mantener un equilibrio en su vida familiar. Luego de confirmar su separación, eligió no profundizar en los motivos, aunque dejó entrever que la decisión fue meditada y comunicada de manera respetuosa.