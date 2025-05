Chiara Mancuso contó qué hacía con los jugadores de Independiente en el yate

Mientras estaba aislada de todo, Chiara Mancuso fue tema de debate diario entre los seguidores de Gran Hermano. Luego de ser eliminada, le recordaron que uno de los primeros temas por los que fue noticia fue por haber estado en una fiesta en un yate con jugadores de Independiente, por lo que dio su versión.

El año pasado, se volvió noticia en el mundo del fútbol que varios jugadores de Independiente realizaron una fiesta en un yate acompañados por varias mujeres. La noticia llegó al mundo del espectáculo cuando se supo que allí estaba Flor Regidor, ex GH. Pero volvió a tomar fuerza cuando Chiara Mancuso entró a la casa. Incluso se habló de tarifas que percibían las jóvenes por asistir a esa fiesta.

Durante las primeras semanas del juego, se mencionó que ella había sido una de las tantas personas involucradas en esta fiesta que les trajo sanciones a un par de futbolistas. Si bien la espuma bajó, ella contó desde su perspectiva qué fue lo que vivió en ese momento.

Sin ánimos de reavivar la polémica, la última eliminada de Gran Hermano aclaró que no hubo nada más que una simple amistad entre ellos: “Son mis amigos”. A lo que también hizo alusión al hecho de estar cerca de otra ex GH: “Estaba Flor Regidor, la pasamos bomba, no pasó nada alocado, nadie tuvo sexo con nadie”.

En esta misma sintonía, aclaró que nunca terminó de entender por qué se generó tanto escándalo: “Me he juntado un montón de veces”. E incluso aprovechó para dejar en claro que todas las invitadas fueron por decisión propia y no por haber recibido algún incentivo económico: “Nadie le pagó a nadie”.

“La verdad que yo sí tengo muchos amigos en el ambiente del fútbol por mi papá (Alejandro Mancuso), pero son mis amigos”, aseguró. Y ante la consulta por posibles amores, con su humor característico, confesó: “Bueno, tampoco me voy a hacer la carmelita descalza. Sí, he salido con un par”.

Sin embargo, remarcó que con los involucrados en esta fiesta no pasó nada. De esta manera, buscó terminar de sellar esta historia y dejar en el olvido lo ocurrido en ese yate entre los jugadores de Independiente con algunas influencers y mujeres del medio.