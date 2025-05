La confesión subida de tono de Martín Cirio sobre Franco Colapinto

El influencer Martín Cirio volvió a dar la nota con una declaración picante que dejó boquiabiertos a sus seguidores. Esta vez el blanco de su deseo fue nada menos que Franco Colapinto, el joven piloto argentino que debutó recientemente en la Fórmula 1 y que no para de cosechar elogios —y ahora también- suspiros.

En medio de la celebración por la década al aire del programa LAM, Cirio, más conocido como “La Faraona”, fue interceptado por el canal digital Resumidos. Le preguntaron por el corredor que viene dando que hablar y su respuesta fue directa al hueso: “Colapinto... admito que me calienta un poco. Es medio pende**, pero me gusta”, soltó sin filtro.

El corredor de la escudería Alpine no solo brilla en la pista: también se ganó la simpatía del público por su desparpajo y sinceridad. Hace poco, dio una entrevista donde desmitificó el glamur del automovilismo: “Es horrible. Además, nada sexy. Tenés un aparato en la cabeza que parece un bozal (...) El cuello se te va al carajo, después te queda una contractura que no te podés ni mover. Dormís como una piedra y te levantás hecho Robocop (...) El cuello se te agranda y sobresale por las orejas, es un espanto”, lanzó, dejando en claro que la vida de piloto no es para cualquiera.

En redes, Colapinto también causa sensación. El conductor Fede Popgold, al frente de Patria y Familia por Luzu TV, destacó: “Me gusta cómo tuitea. Espero que nunca contrate a un community manager”.

Con este fenómeno juvenil acaparando todas las miradas —y corazones— no falta quien se pregunte si la insistente crítica de Martín Cirio a Eugenia “la China” Suárez responde a algo más profundo. ¿Será que la actriz, con quien Cirio parece tener una fijación constante, representa una especie de competencia simbólica? ¿Está la envidia en el centro de esa obsesión?