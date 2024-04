Jésica Cirio confesó qué sintió al ver las fotos de Insaurralde con Sofía Clerici

Hace un año, Jésica Cirio vivió uno de los momento más críticos de su vida dentro de la farándula, ya que se expuso que Martín Insaurralde, quien era su pareja en ese momento, había tenido varios encuentros sexuales junto a Sofía Clerici. Esto la destrozó, a tal punto que terminó con su relación y volvió a iniciar con su vida. Ahora, contó cómo vivió ese momento.

Jésica Cirio estuvo en el foco de la tormenta durante el año pasado, ya que su pareja de ese momento, Martín Insaurralde, lo engañó en reiteradas oportunidades con Sofía Clerici. Para colmo, se enteró por las redes sociales, ya que se viralizaron fotos y videos de él junto a esta mujer.

Sumado a esto, durante esos meses sufrió ante lo que fue una investigación por enriquecimiento ilícito, por lo que el duelo por la relación rota se hizo bastante tedioso. Sin embargo, logró dar vuelta la página y seguir adelante con su vida.

Para ello, decidió separarse de Martín Insaurralde y apostar por otra relación. Mientras el tiempo sigue curando sus heridas, Jésica Cirio se animó a contar cómo fue que se sintió al ver por primera vez la imágenes del hombre que la acompañó durante 10 años de relación y con quien tiene un hija.

“En el momento en el que te enteraste de lo sucedido, ¿qué se te pasó por la cabeza y por el cuerpo?”, indagó el periodista de Intrusos al tratar de exponer qué sintió en medio del escándalo mediático. A lo que ella se sinceró: “Me descompuse. Fue un balde de agua fría”.

Ya con el corazón en la mano, Jésica Cirio expuso cómo vivió esos momentos y todo el revuelo que generó: “Tenía ataques de llanto, momentos en los que no podía dormir. A mí se me desmoronó todo, el mundo se me vino abajo porque de un día para otro me cambió todo”.

Para su fortuna, casi como su salvador, apareció Elías Piccirillo, su nuevo novio y quien supo contenerla en los momentos más complicados: “Mi relación actual fue un gran apoyo para mí en todo momento”.