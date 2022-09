"Jugar de noche tiene otro gustito, y la previa se vive de otra manera"

Se viene un clásico especial entre Jorge Newbery y Huracán en el barrio 9 de Julio porque será la primera vez que se juegue un partido nocturno en la cancha del "Lobo", pero además porque ambos vienen peleando la punta del torneo Apertura A del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El "Aeronauta" viene de ganarle 3-0 a Próspero Palazzo y en ese juego reapareció luego de varias semanas de ausencia por lesión, el desequilibrante Oscar Marchant, quien palpitó el clásico con El Patagónico.

"Cada vez que se acerca un nuevo clásico se sienten sensaciones diferentes, ya sea por el Regional que toma más magnitud o por la Liga local que en estos momentos nos encuentra peleando a los dos ahí arriba. Tenemos varios chicos nuevos que van a vivir su primer clásico y tratamos de explicarle, e inclusive al técnico, las diferentes emociones con las que viven los hinchas de Huracán y de Newbery este partido, pero trataremos de que la ansiedad no nos mate por la previa que se vive por ser la primera vez que se juegue de noche", comentó Marchant.

El "Lobo" llega como líder del certamen con 34 unidades, seguido por Comisión de Actividades Infantiles con 33 y Huracán con 32. Luego aparece el Deportivo Sarmiento pero con diez puntos menos.

Marchant se recuperó de una lesión que lo marginó varias semanas de las canchas, pero no se lo quiere perder. "Si bien llego mal en lo físico y en lo futbolístico, un clásico es un clásico. Hace más de 30 días que no venía jugando por una lesión y por suerte me pude recuperar para este partido tan importante para el club así que trataré de estar al 100 para los minutos que me toque jugar", adelantó.

Marchant es uno de los jugadores que le ha tocado defender ambas camisetas, y este juego lo vive de manera especial. "Si bien ya tuve la suerte de jugar varios, este creo que es especial por lo importante que es para la institución. Los acontecimientos que van a inaugurar en materia de infraestructura, uno que viene jugando hace varios años en el fútbol de Comodoro y ve que suceden estas cosas lo pone feliz porque engrandece a nuestro fútbol de Comodoro. Somos unos privilegiados de poder vivir desde adentro este momento tan importante para Newbery que va a quedar en la historia para que lo puedan disfrutar las siguientes generaciones que creo que es lo que más vale en estos casos. Después si bien todos queremos ganar desde el lugar en donde estamos el resultado quedará como anécdota o para el historial ante semejante obra que pudo concretar la dirigencia de Newbery. Hay que disfrutar de ver la tribuna nueva repleta y la iluminación que siempre es hermoso jugar de noche", destacó.

Oscar Marchant sabe que jugar de noche es distinto. Lo sabe por haber jugado en Huracán en ese horario tiempo atrás. "Tuve la suerte de jugar varios partidos de noche con Huracán por torneos argentinos y por eso creo q es diferente, tiene otro gustito y la previa se vive diferente. Ojalá sea un hermoso espectáculo para todos, y que como siempre queremos todos termine en paz para que todos disfruten de lo que tiene que ser una verdadera fiesta", sentenció.

El clásico entre Newbery y Huracán se jugará este sábado a partir de las 20 en "La Madriguera" sin la asistencia de público visitante, y con el arbitraje principal de Nicolás Ibarnegaray, quien estará secundado por Ezequiel Tapia y Maximiliano Selg, quienes serán los jueces de línea.