La amenaza del padre de Oriana Sabatini contra Paulo Dybala

Paulo Dybala, figura de la Selección Argentina y actual jugador de la Roma, se ha convertido en uno de los nombres más comentados por los hinchas de Boca Juniors en las últimas semanas. Tras la victoria de la Albiceleste sobre Chile, las declaraciones del delantero cordobés en la zona mixta encendieron las especulaciones sobre un posible futuro en el club de la Ribera. Dybala, en lugar de usar la clásica expresión "piel de gallina", dijo: "me puso la piel rara", lo que rápidamente fue interpretado por los hinchas boquenses como una señal de simpatía hacia Boca.

Esta declaración, sumada a la conocida relación de amistad que Dybala tiene con Leandro Paredes, actual mediocampista del club xeneize, avivó los rumores de que el delantero podría vestir la camiseta azul y oro en un futuro. Paredes no tardó en sumarse a la conversación, admitiendo en una entrevista con OLGA que está "volviendo loco" a Dybala para convencerlo de unirse a Boca. “Lo quiero traer conmigo, pero se me va a hacer difícil. Él salió de Instituto y no sé si quiere volver a jugar a Argentina”, reveló Paredes.

LA “AMENAZA” DE SABATINI PARA DYBALA

Sin embargo, la posibilidad de ver a Dybala en Boca no ha sido bien recibida por todos en su entorno. Osvaldo Sabatini, reconocido hincha de River y suegro del jugador, se encargó de poner un freno a la ilusión de los fanáticos xeneizes. En una entrevista con Radio Mitre, Sabatini bromeó sobre el impacto que tendría en su familia la llegada de Dybala a Boca. "Paredes le taladra la cabeza. Yo le dije que, si viene a jugar a Boca, va a haber un problema serio en la familia", comentó entre risas.

Sabatini también aprovechó para aclarar que, si bien la idea de ver a Dybala en Boca es emocionante para muchos hinchas, es poco probable que esto ocurra en el corto plazo. "Me parece que no vuelve al fútbol argentino. Todavía tiene dos años en la Roma y si sigue jugando bien lo van a seguir buscando de Europa", explicó. Según Sabatini, el delantero cordobés tiene su mirada puesta en continuar su carrera en el fútbol europeo, donde ha construido una trayectoria sólida.

LOS RUMORES QUE VINCULAN A DYBALA CON BOCA

A pesar de esto, las especulaciones no cesaron. En redes sociales, los hinchas de Boca comenzaron a viralizar imágenes de Dybala vistiendo la camiseta xeneize en su infancia, y algunos incluso recordaron declaraciones del jugador en las que afirmaba ser hincha de Boca. Estas reacciones solo intensificaron los rumores de una posible llegada del delantero al club de la Ribera en el futuro.

Por otro lado, Sabatini también compartió detalles sobre la vida familiar de Dybala y cómo fue recibido su regreso a la Selección Argentina para las eliminatorias. "Nos emocionamos con la convocatoria. Nos pusimos tristes porque no fue a la Copa América. Me alegré mucho por verlo con la 10. Es un pibe que no baja los brazos, entrena hasta cuando está de vacaciones", señaló el suegro del futbolista.