La CAI goleó y sueña con tener un feliz domingo

Derrotó 5-1 a USMA y si este domingo Newbery pierde en su visita al Deportivo Sarmiento, se consagrará campeón del torneo Apertura A.

La Comisión de Actividades Infantiles dio este sábado un paso clave, que podría significarle un nuevo título, al golear a Unión San Martín Azcuénaga por 5-1 en uno de los adelantos de la 20ª fecha del torneo Apertura A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, tuvo el arbitraje de Diego Bayón.

El ‘Azzurro’ ganaba al término de la primera etapa 3-0 con dos goles de Lucas Palma (27’ y 33’) y uno de José Chacón (35’).

En el complemento, la CAI aumentó por intermedio de Mateo Bustos (11’) y más adelante marcó el quinto Joaquín Mardones (50’). El elenco “patricio” descontó por intermedio de Rafael Báez (38’).

De esa manera, la CAI quedó muy cerca de consagrarse campeón, aunque para lograr el objetivo, tiene que esperar que el Deportivo Sarmiento le gane este domingo al escolta Jorge Newbery, en uno de los partidos que completará la fecha.

Panorama de la 20ª fecha

SABADO 16

- CAI 5 / USMA 1.

- Laprida 2 / Huracán 3.

DOMINGO 17 (15:00 - Primera)

- Próspero Palazzo vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Miguel Coñuecar y Luis Fimiani.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Deportivo Sarmiento vs Jorge Newbery.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Gastón Verón y Diego Bayón.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

- Tiro Federal vs General Saavedra.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Asistentes: Carlos Flores y Blas Subelza.

Cancha: Tiro Federal.

- Florentino Ameghino vs Petroquímica.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Carlos Quintana y Diego Schooff.

Cancha: Estadio Municipal.