La confesión de Micaela "Cantilo" Riera sobre la serie de Fito Páez

Micaela Riera, la actriz que interpreta a Fabiana Cantilo en “El Amor después del Amor”, estuvo en el piso de “La Tarde del Nueve” hablando de la biopic de Fito Páez que, en pocos días, se convirtió en todo un suceso. Pero además hizo una confesión inesperada.

Y es que cuando le preguntaron cuál había sido el momento más difícil para ella en las grabaciones, Micaela respondió, sorpresivamente: “No me pasó. Estuve todo el tiempo muy contenta y feliz. Todo era un desafío que lo tomaba con una sonrisa. Lo único que me pasó fue que dieron de baja escenas que era como que yo decía ‘¡No, no hagan eso!’”

Asimismo, cuándo le consultaron cuáles escenas decidieron sacar, Riera precisó: “Había una escena en un momento, cuando Fito se pone mal, no quiero spoilear, que Fabi lo viste, lo levanta, lo sube a un auto y ella manejaba. Le iba diciendo como ‘¡Dale, loco, despertate!’ Y se iba peleando con otros conductores alrededor. Yo pensaba ‘¡Esta escena es espectacular!’ Pero la sacaron”.