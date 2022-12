La declaración de amor de De Paul a Tini Stoessel en pleno recital

Rodrigo De Paul acudió junto a su hija al recital que Tini Stoessel, su novia, brindó en el Campo Argentino de Polo. Durante el recital, el jugador, campeón mundial junto a la Selección, subió al escenario y cantó junto a la artista el Himno Nacional, pero el momento más emotivo fue cuando le hizo una declaración de amor contundente frente a los miles de fans.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se reencontraron en Argentina después de que la Selección salió campeón en el Mundial de Qatar 2022. La pareja se abrazó, besó y todo quedó grabado.

Tirando por el piso todos los rumores de separación que les endilgan desde que iniciaron su relación, el flamante campeón del mundo visitó a la cantante en los ensayos de sus conciertos del 22 y 23 en el Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo.

La declaración de amor de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

Pepe Ochoa, integrante de LAM (América) compartió en sus redes sociales el video que muestra el momento en el que Rodrigo De Paul subió al escenario para dedicar algunas palabras al público que vitoreaba su nombre tras haber conseguido el campeonato mundial junto a la Selección Argentina.

"Trabajen sin dañar a nadie, sin que su escalera sea los hombros de otra persona, sin dañar al de al lado", expresó De Paul. "Sean felices, todo llega. Yo hoy soy muy feliz", agregó mientras le gritaban "dale campeón".

Pero el jugador aprovechó la situación para dedicarle todo su amor a Tini, de quien se dijo infinitas veces que estaba separado o en crisis y que al llegar a Argentina harían oficial su rompimiento.

"Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón. Me enseña todos los días, me enseña a ser mejor, a trabajar, a no rendirme. Creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella", manifestó.