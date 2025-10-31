La Secretaría Electoral Permanente de Chubut informó los resultados definitivos de las elecciones a diputados nacionales en la provincia de Chubut y confirmó la victoria de La Liberad Avanza, con Maira Frías a la cabeza.

La diferencia entre La Libertad Avanza y Unidos Podemos en el escrutinio final fue 1078 votos

Como otro dato sobresaliente, el frente Unidos Podemos logró achicar la brecha a 1078 votos de diferencia.

El proceso de escrutinio, que comenzó el lunes en la Legislatura Provincial, finalizó el miércoles y confirmó una participación del 70,01% del padrón, sobre un total de 487.984 electores habilitados. En tanto, ayer se difundieron los resultados oficiales.

De acuerdo con los datos oficiales, el Frente Unidos Podemos obtuvo 88.904 votos, mientras que La Libertad Avanza logró una cifra muy cercana, con 89.982 sufragios, siendo las dos fuerzas más votadas en la provincia. En tercer lugar se ubicó Despierta Chubut, con 64.008 votos, seguido por La Fuerza del Trabajo Chubutense, que alcanzó 34.704 votos, según El Chubut.

Más atrás se posicionaron el Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad, con 16.267 votos; el Partido Libertario, con 13.891; el Partido Independiente de Chubut, con 6.406; y el GEN, con 4.498 votos.

Además, el informe oficial registró 8.391 votos en blanco y 14.563 nulos, lo que completa un total de 341.614 sufragios válidamente emitidos en toda la provincia.