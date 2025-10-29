Arrancó el escrutinio definitivo en Chubut: se confirman los números finales

Este martes por la tarde comenzó oficialmente el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas en la provincia de Chubut. El proceso se lleva a cabo en la Legislatura provincial, con la participación de las autoridades del Tribunal Electoral y los apoderados de las distintas fuerzas políticas.

El objetivo de esta etapa es validar los resultados del escrutinio provisorio y proclamar a los candidatos que resultaron electos. La actividad se extenderá durante el miércoles y está encabezada por los miembros de la Junta Electoral de Chubut: el camarista federal Javier Leal de Ibarra, el juez federal de Rawson Hugo Sastre y el ministro del Superior Tribunal de Justicia Andrés Giacomone. También participan el secretario electoral Enrique Kaltenmeier y la jueza provincial Amorina Testino.

Los datos del conteo preliminar dejaron a La Libertad Avanza (LLA) en primer lugar en la categoría de diputados nacionales con el 28,30% de los votos. En segundo lugar se ubicó Unidos Podemos con el 27,84%, mientras que más atrás quedaron Despierta Chubut, Fuerza del Trabajo Chubutense y el Frente de Izquierda – Unidad.

En total se registraron 299.515 votos válidos, con una participación del 95,7% del padrón. Hubo además 7.590 votos en blanco, 13.124 nulos y 52 impugnados.

Con el avance del escrutinio definitivo se espera oficializar los resultados finales y definir las dos bancas que la provincia renovará en la Cámara de Diputados de la Nación. Todo indica que esas bancas quedarán en manos de Maira Frías, de La Libertad Avanza, y Juan Pablo Luque, de Unidos Podemos.