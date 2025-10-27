Cómo les fue a los principales candidatos en sus escuelas

Solo Juan Pablo Luque fue profeta en su tierra, ya que Unidos Podemos se impuso en el lugar donde votó.

Acompañado por su esposa e hija, Juan Pablo Luque llegó a votar antes del mediodía a la Escuela 39, ubicada en la calle Santa Cruz al 300, barrio 13 de Diciembre. El candidato de Unidos Podemos iniciaba así una larga jornada que terminaría consagrándolo diputado nacional. Alrededor de las 22.30 dio la cara para confirmar que era uno de los dos elegidos por los chubutenses para representarlos en la Cámara de Diputados.

Lo concreto es que esa escuela contribuyó a su victoria en Comodoro, ya que allí Luque ganó al obtener el 36,4 por ciento, dejando segunda a Maira Frías, de La Libertad Avanza (LLA), quien llegó al 25,11%. Más atrás se ubicó Ana Clara Romero, de Despierta Chubut, con el 22,57%.

El mismo orden se produjo en la escuela en la que votó Frías, la 723, ubicada en Lisandro de la Torre y Congreso. Allí el candidato de Unidos Podemos consiguió el 36,6%, mientras la referente de LLA obtuvo el 25,3%. Detrás, Romero apenas sumó el 19,6%.

En la escuela en la que votó la aún diputada nacional tampoco le fue bien, aunque trepó del tercer al segundo lugar. Fue en la 133, ubicada en Dorrego y Alem, donde triunfó Frías con el 33,5%; Romero cosechó el 26% y Luque consiguió el 24,9%.