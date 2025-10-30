Terminó el escrutinio en Chubut y el viernes se conocerán los resultados finales

La Secretaría Electoral aguarda datos del voto de privados de libertad y del exterior. El viernes se elevará el informe final al Tribunal Electoral Provincial.

Este miércoles al mediodía finalizó en la Legislatura de Chubut el escrutinio de cada una de las actas de las mesas en las que se votó el pasado 26 de octubre. El procedimiento, a cargo de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, marca un paso clave hacia la publicación de los resultados definitivos.

Ahora, el área que encabeza la secretaria electoral aguarda la comunicación oficial de la Cámara Nacional Electoral, que debe informar sobre los votos de las personas privadas de libertad y de los electores en el exterior. Una vez concluido este procesamiento, desde la justicia electoral federal se notificará a las agrupaciones políticas y posteriormente se harán públicos los datos de la categoría Diputados Nacionales.

En paralelo, la Secretaría Electoral que conduce Alejandro Tullio trabaja en la elaboración de un informe final que será elevado este viernes al Tribunal Electoral Provincial. Una vez aprobado por ese organismo, se darán a conocer los resultados completos de cada una de las categorías votadas en Chubut: Referéndum Provincial, Referéndum Municipal y elecciones de Consejeros Populares de la Magistratura en Trelew y Esquel.

De esta manera, la provincia entra en la etapa final del proceso electoral, con los partidos políticos y la ciudadanía a la espera de la publicación de los resultados definitivos que marcarán el cierre del histórico comicio del 26 de octubre, resumió el sitio eqsnotas.com.