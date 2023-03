La exesposa de Tinelli pidió trabajo en sus redes sociales

En las últimas horas, una publicación de Soledad Aquino en Instagram generó preocupación entre sus seguidores. En el posteo en cuestión, la ex esposa de Marcelo Tinelli pidió trabajo y aseguró que desde hace tiempo quiere volver a la vida laboral pero que no está teniendo éxito.

“Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio... les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos....”, escribió Soledad acompañando una imagen en donde la vemos sonriendo.

Para cerrar su pedido, comentó que no está viviendo un buen momento debido a esta situación: “Así vivo tanta tristeza tan profunda... Les pido ayuda para trabajar de lo que sea. Gracias, los amo”. Si bien el posteo fue borrado horas después de haber sido publicado.

LA RUPTURA CON TINELLI

Consultada respecto a la buena relación que mantienen hoy, la ex del conductor dejó en claro que fue todo un proceso. “No te voy a mentir, al principio fue un horror: lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme. Estaba enojada cuando ponían ‘la ex de Marcelo’. Y decía: ‘Pucha, yo soy Soledad Aquino’”, explicó.

Entonces recordó que el fin de la relación con Marcelo Tinelli y el inicio de romance del conductor con Paula Robles. “Me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí”, sostuvo.