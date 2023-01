La falta de comida en la heladera delató la infidelidad de Piqué

La influencer Karen de Chismesdeker se pronunció sobre la manera en que Shakira se habría enterado de la infidelidad de Gerard Piqué y se revolucionaron las redes sociales. La cantante se habría dado cuenta de lo que estaba haciendo el padre de sus hijos por la falta de comida en la heladera de su casa.

"Parece que descubrió la presencia de Clara Chía en su casa porque se dio cuenta que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban", escribió la influencer de chismes en su cuenta de Instagram. Esta conclusión por parte de Karen llegó como consecuencia de una frase que Shakira dijo en una entrevista en mayo del año pasado.

"Iba a la nevera para encontrar la verdad”, soltó la cantante de hits como Hips Don't Lie y Si Te Vas en diálogo con el ciclo británico This Morning, como respuesta ante una consulta de una periodista sobre un momento del videoclip del track Te Felicito en la que ella abre la heladera, que coincide con el momento en que la letra reza "Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel pero sí los ojos".