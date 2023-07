La frase que Urcera le habría dicho a Indiana mientras vivía con Nicole 

Nicole Neumann atraviesa una crisis con su hija Indiana, la mayor de las tres que tuvo durante su relación con Fabián Cubero. En diciembre pasado, la adolescente de 15 años decidió dejar la casa materna que compartía con sus hermanas Allegra y Sienna para irse a vivir con su papá, su madrastra, Mica Viciconte y el hijo de ambos, Luca. Incluso, trascendió que el conflicto entre madre e hija estaría en la Justicia, ya que Indiana habría pedido protección contra violencia familiar.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Paula Varela contó una supuesta frase que Manuel Urcera, el futuro marido de Nicole, le habría dicho a Indiana mientras vivía con ellos. Como consecuencia de esos dichos, se habría generado un quiebre en la relación con la modelo y la joven “decidió alejarse”.

“La relación con su hija está muy, muy complicada. La nena no quiere saber nada”, señaló la panelista sobre el vínculo entre Nicole y su primogénita.

Además, Paula manifestó: “Al principio (Urcera) era amoroso y, desde que están en la convivencia, él no se banca la cosa de los adolescentes y ha tenido comentarios muy desafortunados para con la menor, que Nicole no ha sabido enfrentar como madre y poner un límite”. Luego, agregó: “Así, la nena decidió alejarse. Por palabras como: ‘Sos una mediocre’ o ‘así no vas a llegar a ningún lado’”, atribuidas al piloto.